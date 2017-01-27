CCL三大指數首見連跌10周

大型豪宅價格反彈

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，CCL三大整體指數齊跌10周，為歷史首次出現，其間累積跌幅不少，有買家趁低入市，樓價跌勢有減慢迹象。雖然整體樓價仍然向下，但港島和大型豪宅單位的樓價率先反彈。與此同時，觀塘全新大盤凱滙開價吸引，進一步增加市民入市意欲，二手交投有望上升，預計短期內CCL跌勢會減慢，但向下趨勢不會改變。

另一方面，CCL（大型單位）報177.55點，按周升0.46%，結束3周連跌。

港島樓價逆市升

四大分區指數本周呈三跌一升格局；港島CCL Mass報184.03點，按周升1.06%，結束3周連跌，是唯一按周上升區域。另九龍CCL Mass報174.31點，按周跌1.07%，連跌6周（即約1個半月）共6.35%；新界東CCL Mass報189.1點，按周跌0.43%，連跌14周（即逾3個月）共9.44%，為該區最長連跌紀錄；新界西CCL Mass報160.07點，按周跌1.6%，連跌7周（即約1個半月）共6.85%。