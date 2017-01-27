泓景臺凶宅劈近500萬易手

實呎1.22萬 業主帳面蝕30萬

利嘉閣聯席市務董事周鍵喬表示，上述泓景臺2期7座中層F室，實用面積735方呎，屬3房間隔，早前曾發生墮樓事件，業主今年6月以1380萬元放售，惟一直未有承接，日前大幅減價至900萬元終成功易手，累減達480萬元或35%，折合實呎12,245元。

君傲灣1250萬沽 重返去年中水平

據悉，原業主2015年6月以約929.6萬元購入上述單位，持貨至今轉手，帳面虧損約29.6萬元，蝕幅約3%。資料顯示，一名43歲媽媽今年3月疑因感情問題從上述單位墮下平台，遺下15歲兒子，兒子報警後救護員到場，證實其母親已經死亡。

近期市場減價成交不絕，美聯物業營業經理林志堅表示，觀塘凱滙開價後，有業主恐怕買家全轉移至購買一手盤，於是降價100萬元或7%，以1250萬元售出將軍澳君傲灣3座中層D室，單位實用面積794方呎，實呎1.57萬元，重返去年中水平；原業主2005年以491.4萬元一手買入，持貨13年，獲利758.6萬元、升值逾1.5倍。

太古城本月平均每日一成交

另外，港島指標屋苑太古城12月至今暫錄7宗成交，即平均每日錄得1宗成交。中原高級資深區域營業經理張光耀表示，太古城新近錄得夏宮閣中層C室成交，屬實用面積580方呎兩房則王單位，原業主最初叫價1210萬元，新近減價137萬元或11%後，以1073萬元售出，實呎18,500元。原業主於1994年以375萬元購入單位，帳面勁賺698萬元，單位24年升值1.9倍。