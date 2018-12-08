凱滙首日收1000票 超額4倍 新地北帝街Downtown 38擬月內開售對撼

明報記者 林尚民、張允亭

踏入第四季，新盤銷情明顯轉弱，多個樓盤收票反應都大不如前，凱滙1期周三以折實平均實呎17,388元首推205伙後，昨日正式收票；信置營業部聯席董事田兆源表示，項目於收票首兩小時已錄逾500張入票，估計約三成至四成為投資者。

據了解，項目至昨晚9時共收逾1000票，以首推205伙計，超額認購約4倍，預料今明兩日反應更理想，料日內落實加推及銷售安排，最快下周開售。

膺下半年「首日收票王」

雖然有關收票數字未能打破今年5月底、嘉華（0173）大埔白石角嘉熙首日單日收逾1200票的紀錄，但已是下半年首日收票最多的新盤。

另渣打香港有抵押貸款產品執行董事申泰蒙娜表示，該行為凱滙買家提供按揭計劃，包括「置慳息」按揭計劃及「渣打按揭保險計劃」等，當中提供按揭存款掛鈎服務，客戶於按揭存款掛鈎服務戶口內的存款結餘，可享等同樓宇按揭貸款年利率。

新地雷霆：新盤600萬有選擇

此外，近月以推售現樓豪宅盤為主的新地，旗下土瓜灣北帝街38號項目命名為「Downtown 38」。新地副董事總經理雷霆表示，項目開價將貼近市場，預計不少單位樓價為600萬元以下，可以承做八成按揭。

新地代理助理總經理唐錦江表示，Downtown 38有機會於月底開售，短期內上載樓書、價單及銷售安排，亦會盡快安排開放示範單位，示範單位將設於觀塘創紀之城。

Downtown 38 1房戶最細面積約300呎

上述Downtown 38屬單幢式住宅，樓花期長約15個月，戶型包括1房、2房及特色戶型，共提供228伙；當中1房實用面積介乎300至309方呎，共156伙；2房單位實用面積介乎377至414方呎，共57伙；特色戶實用面積介乎280至561方呎，共15伙，不設開放式單位。