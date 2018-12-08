凱滙首日收1000票 超額4倍 新地北帝街Downtown 38擬月內開售對撼

【明報專訊】本港樓市第四季遇冷鋒，但聖誕節來臨前有機會重趨熾熱，市場上演一幕市建局九龍新盤戰。信置（0083）、華置（0127）及市建局合作，樓花期約28個月的觀塘凱滙1期昨天首日收逾千票，為下半年首日收票最多新盤，最快下周推售；同時，新地（0016）伙拍市建局的土瓜灣單幢新盤Downtown 38，亦擬月內發售，並預告不少單位售價或在600萬元以下。
明報記者 林尚民、張允亭
踏入第四季，新盤銷情明顯轉弱，多個樓盤收票反應都大不如前，凱滙1期周三以折實平均實呎17,388元首推205伙後，昨日正式收票；信置營業部聯席董事田兆源表示，項目於收票首兩小時已錄逾500張入票，估計約三成至四成為投資者。
據了解，項目至昨晚9時共收逾1000票，以首推205伙計，超額認購約4倍，預料今明兩日反應更理想，料日內落實加推及銷售安排，最快下周開售。
膺下半年「首日收票王」
雖然有關收票數字未能打破今年5月底、嘉華（0173）大埔白石角嘉熙首日單日收逾1200票的紀錄，但已是下半年首日收票最多的新盤。
另渣打香港有抵押貸款產品執行董事申泰蒙娜表示，該行為凱滙買家提供按揭計劃，包括「置慳息」按揭計劃及「渣打按揭保險計劃」等，當中提供按揭存款掛鈎服務，客戶於按揭存款掛鈎服務戶口內的存款結餘，可享等同樓宇按揭貸款年利率。
新地雷霆：新盤600萬有選擇
此外，近月以推售現樓豪宅盤為主的新地，旗下土瓜灣北帝街38號項目命名為「Downtown 38」。新地副董事總經理雷霆表示，項目開價將貼近市場，預計不少單位樓價為600萬元以下，可以承做八成按揭。
新地代理助理總經理唐錦江表示，Downtown 38有機會於月底開售，短期內上載樓書、價單及銷售安排，亦會盡快安排開放示範單位，示範單位將設於觀塘創紀之城。
Downtown 38 1房戶最細面積約300呎
上述Downtown 38屬單幢式住宅，樓花期長約15個月，戶型包括1房、2房及特色戶型，共提供228伙；當中1房實用面積介乎300至309方呎，共156伙；2房單位實用面積介乎377至414方呎，共57伙；特色戶實用面積介乎280至561方呎，共15伙，不設開放式單位。
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