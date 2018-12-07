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嘉湖車位失守百萬 今年新低

【明報專訊】住宅樓價持續調整，車位市場亦受影響，其中天水圍嘉湖山莊美湖居一個車位「撻訂貨」，最新以91萬元成交，較高峰價大跌四成半，而同為美湖居的另一車位，則以115萬元售出，原業主持貨1年，帳面只獲利5萬元。

較高峰價大跌四成半

市場消息指，嘉湖山莊美湖居一個地庫雙號車位，今年8月曾以148萬元成交，但其後遭買家撻訂，而該車位最新以91萬元再售出，成交價除較8月成交價低38%外，亦較7月份時錄得、屋苑歷年最貴車位成交價167.5萬元低45%。原業主1999年以36萬元購入，持貨19年，帳面獲利55萬元離場，車位升值1.5倍。屋苑另一宗車位成交同為美湖居一個地庫雙號車位，土地註冊處資料顯示，該車位上月以115萬元售出，雖較上述車位售價高，但資料顯示原業主於去年11月以110萬元購入，即持貨一年，帳面僅獲利5萬元或4.5%，但扣除釐印及代理佣金，料實際僅獲利1萬多元。

漆咸道南舖3200萬易手

另市場消息指，由髮型屋租用的尖沙嘴漆咸道南5至7號地下5號舖，面積約1000方呎，最新以約3200萬元售出，呎價約3.2萬元，市傳新買家為資深投資者譚伯榮或相關人士。資料顯示，舖位原業主早於2012年以2650萬元購入，最新成交價較6年前高550萬元或兩成。

相關字詞﹕舖位成交 撻訂重售 嘉湖山莊 車位成交 樓市回調

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