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新盤低開 觀月‧樺峯低市價一成放售

【明報專訊】信置（0083）牽頭發展的觀塘凱滙，日前以貼市價開盤後，二手睇樓客隨即轉至參觀新盤，凱滙毗鄰的觀月‧樺峯有業主將單位減價100萬元或一成放售。市場消息指，觀月‧樺峯低層B室，屬實用560方呎兩房戶，原叫價逾1000萬元，最新減至900萬元放售，實呎叫價16,071元，減幅一成，低於市價一成。原業主2013年以700萬元買入，叫價仍較買入價高近三成。

事實上，九龍灣「上車三寶」淘大花園、得寶花園及德福花園，本月暫時只有淘大花園「開齋」，其餘屋苑尚未錄成交，有業主見凱滙低開後，昨日即調低放盤叫價約2%至4%。美聯分行高級營業經理黃家明表示，德福花園A座中層2室，實用538呎，屬兩房間隔，原叫價800萬元，昨日業主調低叫價至780萬元，每實呎叫價14,498元。

另外，德福花園F座低層2室，實用同屬538呎，原叫價830萬元，昨日亦減至800萬元放售，每實呎叫價14,870元。

天晉峻瀅有業主減價放售

此外，昨日將軍澳亦有業主將單位減價放售，如天晉2期2A座高層B室，實用943方呎，原叫價2000萬元，最新減價一成以1800萬元放售，實呎叫價19,088元；另峻瀅II 2座中高層B室，實用749方呎，叫價由950萬元減至860萬元，減幅9.5%，最新實呎叫價11,482元。代理稱，凱滙開價後，區內買家更進一步希望「執平貨」。

另一方面，利嘉閣高級分區經理梁木勇表示，將軍澳新都城2期8座低層B室，實用363方呎，屬細兩房間隔，減價一成後以605萬元售出，實呎16,667元，做價較同類7月高位低約14%。原業主2014年以400萬元購入，持貨4年，帳面獲利205萬元或51%。

相關字詞﹕觀月‧樺峰 新都城 二手冰封 凱滙 德福花園

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