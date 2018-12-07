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海璇開售一年 累沽百伙套32億

【明報專訊】去年底開售、做價屢創新高的新地（0016）北角海璇已獲批滿意紙，最快本月中發信予買家收樓，項目今日起再有單位推出招標。新地代理總經理陳漢麟表示，海璇累售近100伙，套現逾32億元，早前已發出新銷售安排，推出14個單位招標，集中第一座及第二座，更首推平台特色戶招標，單位為2座3樓實用1402方呎B室。

首推平台特色戶招標

他續稱，項目過往成交呎價由約3.3萬至6.5萬元，料未來有機會再創新高價，至於集中於5A座的細單位已沽約七成，另外6座海璇匯旗下140伙維持出租，最快本月起招租，意向呎租100元。發展商昨首度開放項目現樓會所Club Vici予傳媒參觀，會所面積約2.89萬方呎，管理費每實呎約5.98元。

此外，近期整體樓市氣氛淡靜，再有發展商推新優惠吸客，近日主力發售何文田皓畋餘貨的嘉里（0683），新增「Super 1+2」按揭計劃，由發展商指定財務機構提供一按最高七成，貸款期最長28年，首3年利率P減3.88厘（P為5.5厘），其後為P減0.5厘，首3年可供息不供本，另嘉里提供最高兩成二按，一、二按最高不可超過八成。嘉里執行董事朱葉培表示，皓畋特色戶平均實呎5萬餘元，最高實呎近6萬元。

嘉里龍駒道明年次季現樓推

朱續稱，現時市况調整有利後市發展，料明年樓市平穩，加上本港經濟及樓市需求穩定，息口偏低，即使中美貿易戰相信會持續一段時間，但預計明年樓市走勢仍健康。集團明年將推出筆架山龍駒道項目，項目正申請滿意紙，部署明年次季現樓發售。

相關字詞﹕會所 招標賣樓 筆架山 海璇 皓畋

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