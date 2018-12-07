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凱滙料日內收票 信置：首日逾萬人參觀

【明報專訊】信置（0083）、華置（0127）及市建局合作的觀塘凱滙，以首批折實平均實呎1.73萬元、低於啟德新盤餘貨呎價三成招徠，昨首日對外開放設於尖沙嘴中心的示範單位，發展商稱，全日錄逾1萬人參觀。信置「太子爺」、集團副主席黃永光亦到售樓處視察，並表示致力將凱滙打造成媲美九龍站、同樣具備5分鐘生活圈優勢的項目。

斥4.8億引入雙層玻璃幕牆

黃永光表示，凱滙及周邊結合了住宅、商場、港鐵站、寫字樓等元素，住戶即使在8號風球下，亦可滿足生活所需，而各項生活配套可於5分鐘內到達，方便程度猶如九龍站。他續稱，集團斥資4.8億元於凱滙1、2期引入雙層玻璃幕牆，具備環保節能效果，亦有助抵擋強風。信置營業部聯席董事田兆源補充，凱滙日內將正式收票，最快下周開售前亦有機會加推單位。

菁雋收77票 超額1.8倍

此外，內房佳源（2768）與「舖王」鄧成波家族持有的「龍牀盤」屯門菁雋，敲定明天首輪發售27伙之際，昨晚7時截票，消息指過去8日累收約77票，以首推27伙計超額認購1.8倍。

另億京旗下近一個月來累售逾70伙的大埔白石角海日灣，錄得首宗撻訂，為Court B第1座6樓D室，實用1071方呎，屬3房連套間隔，上月27日原以1446.4萬元售出，但買家近日取消交易，料遭沒收5%訂金涉逾72萬元。

相關字詞﹕新盤撻訂 海日灣 龍床盤 黃永光 信置 凱滙

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