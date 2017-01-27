上月4757伙批預售 16年新高 新申請預售2376伙 破10月「零」悶局

明報記者 甘潔瑩

上月獲批預售項目中，有3個項目為逾千伙的大型新盤，包括新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的南昌站匯璽第5期（1172伙）、億京大埔白石角海日灣II（1408伙）及剛開價的信置（0083）觀塘凱滙第1及2期（分別1025及974伙），另永泰地產（0369）屯門The Carmel（178伙）亦獲批預售，以上合共4757伙（表1），較上月批出1481伙按月增逾2.2倍。其中除已開價的凱滙第1期外，匯璽第5期勢將亦成市場焦點。

匯璽第5期1172伙擬新春後推

新地副董事總經理雷霆表示，集團未來兩個月會集中推售北角海璇、何文田天鑄等現樓項目餘貨，以及土瓜灣北帝街38號全新項目（228伙），其中北帝街項目將於今日命名及公布最新部署；而匯璽第5期則計劃明年農曆新年後推出。

另外，對於近月樓市不明朗，近日有發展商預計明年樓價最多下跌三成，雷霆稱，過去兩年一手成交量高，現時樓市處於回氣階段，樓市正積聚購買力，預料農曆新年後樓市會再活躍，另近期豪宅成交量及價錢理想，反映豪宅市場並未受到影響。他續稱，中美關係緩和，加上新居屋抽籤結果已定，料有向隅客回流一手市場，帶動成交量。

業界料新盤首批低開帶動市場

對於同期多個大型新盤獲批預售，資深測量師張翹楚稱，因每個樓花物業設有最遲落成時限，故發展商不會囤積，料將按市况推售，惟劈價推盤會「做壞規矩」，因此相信發展商將會先以首批優惠價推盤。

另經過10月份「零」新申請預售樓花同意書後，地政總署上月接獲4個全新項目申請預售，分別為高銀金融（0530）主席潘蘇通持有的何文田常盛街17號（401伙）、永泰屯門掃管笏路108號（465伙）、嘉華（0173）啟德第1K區2號項目（1006伙），以及會德豐（0020）與港鐵合作發展的日出康城第7B期項目（504伙），4盤共涉2376伙（表2）。若扣除上月獲批預售樓花單位4757伙，累積待批樓花單位按月將跌約17.7%至11,407伙，創一年新低。