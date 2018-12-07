泰實施租務新例 多盤業主受約束 曼谷樓價升幅續強勁 租金回報吸引

不少港人買泰國樓都為收租賺取回報，泰國實行新租賃法，便需要多加留意，但只有擁有最少5個租盤的業主才會受新例此限，其他業主則只是鼓勵遵守此例。

新租賃法包括如租戶有理由搬遷，在提前30天通知後，便有權提前中斷租約，意味他們不必等到新租戶來臨，而轉工和搬家為業主必須接受解除租約的數個原因之一。

訂金方面，現時業主只能提前要求租客交一個月租金，按金亦不得超過一個月租金的金額，而且要在7天內退還，與以往的30天時間大幅減少，業主亦不得扣留一般損耗的按金。業主收取的水電費，也不得超過政府所訂定價格。

另一轉變為稅項方面，泰國今年新的土地及房屋稅按照累進稅率計算應繳稅款，如果買家第一層樓價格低於5000萬泰銖（約1192萬港元）獲免稅，如樓價逾5000萬泰銖稅率為0.05%至0.1%，而第二層樓則按照稅率0.03%至0.3%徵稅。參考海外網站，本身在泰國出售或購買物業時，要繳交2%的過戶費，一般都是買賣雙方承擔，還有印花稅0.5%，並有償債基金（Sinking Funds）一次過付每平方米350泰銖，以及物業管理費每平方米10至50泰銖等費用，而個人所得稅和特種商業稅一般都是由賣家支付。一般業主在收樓後3至6個月，上述稅項到物業正式登記後才須繳交。

央行收緊按揭成數降風險

此外，近期泰國央行收緊買家按揭成數，以減低按揭和樓市風險。央行在上月時宣布由明年第二季起，對樓價逾1000萬泰銖（約238萬港元）上車客和購買第二個單位人士，把首期比例由10至15%，上調到兩成。代理世邦魏理仕相信，這個措施將能為樓市降溫和穩定市場，但會觸發骨牌效應，發展商將進一步轉向可自資購買的海外買家，而實質不少項目的海外買家比例正在提高，特別是中國買家，部分項目更達到法例所定上限的49%。

除稅項成本以外，租金回報自然是投資者買海外樓時最為關注的數字。根據亞洲房產網資料，泰國本身的平均租金回報約5厘，遠高於香港，而市內回報最高的並非中心區域，反而是偏北部的地區。曼谷中部泛指沙通路（Sathorn）、隆大街（Silom）和無線路（Wireless Road）等，租金回報普遍有4至5厘，區內不乏港人熟悉的大型商場，而這區租務需求和升值潛力都較吸引。

北部租金回報高於市中心

不過，在北部地區，例如帕鳳裕庭（Phahonyothin）、挽賜車站（Bang Sue）、乍都乍（Chatuchak）和廊曼等，租金回報可以更高，達到6至8厘，皆因這些區域的樓價普遍較低，而且往往被視為欠租務需求和樓價升值空間較小。

惟上述網站稱，隨廊曼國際機場（DMK）改建，鐵路網向北擴展，挽賜站等多個大型項目都正興建中，有望於未來數年內增加區內的租務需求和升值潛力。

多鐵路沿線新盤 拉升上季樓價

相比香港樓價近日呈現放緩，最近曼谷樓市升幅仍然強勁。代理高力國際報告顯示，第三季樓價按季急升了26.4%到每平方米13.7萬泰銖（約3.26萬港元），主要因為期內推出的新盤集中在地鐵擴展線附近有關。而在過去一至兩年間，曼谷新盤價格按年升幅平均都有15%至20%，該行又估計明年發展商專注推出每平方米7萬至15萬泰銖的項目。

明報記者 王俊騏

[王俊騏 海外置業錦囊]