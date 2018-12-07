湯文亮﹕陸振球泄露天機 小陽春盼早來臨

【明報專訊】今個星期初的一個飯局，樓神趙國雄話3年前對樓市的看法與我不一致，現在就相當脗合。其實，樓神意思是明年的樓市跌幅是很溫和。大家先重溫我對明年樓市的預測，我分兩個階段，第一個階段跌得比較急，到今年農曆年底，樓市相比最高峰時有15%跌幅，明年春節之後，地產商會聯合炮製一次小陽春，樓市會微升之後橫行，最多跌多5%，我的預測已經包括所有不利因素，所以，我並不是大好友或者大淡友，英雄所見略同絕對不用奇怪，至於納米樓，我一向沒有多大好感，因此我不作評論，樓神話會跌30%，我認為這是很保守的講法。
樓神放風 春節後大把靚貨
《明報》陸振球將這段信息發放出去，市場立刻出現震盪，我講的當然是沒有影響力，甚至有人當我發噏風，但樓神講就絕對不同，長實（1113）明年推出2500個單位，意味將會以折讓價發售，這或者是一次預先張揚的事件，暗示各買家不用急於現在買樓，春節之後有大把靚單位，可以慢慢睇慢慢揀。
老實說，在地產行業搵食的人，尤其是營業部的揸fit人，個個都眉精眼企，樓神的信息發出之後不足12小時，信置已經開出價單，以低市價30%出售觀塘裕民坊重建項目新樓盤，裕民坊本來就是觀塘市中心，重建之後重要性不會減少，信置願意以折讓價發售，由此可見，地產商是如何看未來樓市。
信置隨即低市價售裕民坊新盤
有評論員話，信置當年以呎價4000多元買入，現在以呎價1.7萬多元賣出，獲利依然豐厚，是止賺不是折讓，對樓市沒有不利影響。老實說，連止賺與折讓也分不清，又如何做評論員，不過無論如何，球叔泄露天機，令到信置願意大幅減價，如果有其他地產商跟隨，樓市小陽春就會提早來臨。其實，這亦是好事，地產商減價促銷事在必行，如果要等到春節之後才減價，在這幾個月，或多或少都會有人以高價買樓，對這些人是不公道的，現在希望小陽春提早來臨，令有心人可以以合理價買到合適單位。
紀惠集團行政總裁
[湯文亮 敢說亮話]