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譚新強﹕發展中華美食比發展芯片 可能對經濟發展幫助更大

【明報專訊】周一與公司同事去了澳門永利宮吃聖誕大餐，非常感謝大師姐和好友Nelson幫手安排了兩間打通的超豪貴賓包廂，飯前站在私家露台觀賞音樂噴泉表演，有種置身Ocean Eleven電影中的感覺。

上月跟隨「珠璣小館」美食團到澳門，大師姐已介紹過總廚師譚國鋒師傅我認識。譚師傅年紀不大，但已是廚藝界天皇巨星，非常和藹可親，且事事親力親為，剛過檔永利宮數月，是飲食界的大新聞，近日已有很多傳媒報道。譚師傅廚藝了得，每道菜都花很大心思，既傳統亦創新，但非虛有其表。既然是聖誕節，我就考下譚師傅功夫，要求加一道特式火雞，看看中菜大師傅怎樣克服最難搞，很容易嚡到似柴皮的火雞！結果喜出望外，譚師傅用了蜜汁來燒，效果竟然像嫩滑義燒，極為美味，襯上用特製話梅粉醃過的四色蕃茄和極幼細的炸土豆絲，絕配！譚師傅建議不要吃太多火雞，剩下來可以打包，因尚有很多道精彩菜式，但實在太好味，不管三七二十一，吃到一片不留！

永利宮中菜館 堪當全球三甲

其他招牌菜也精彩絕倫，入口溶化的魚子醬配乳豬，豐富骨膠原的魚蓉花膠羮，20年花彫蛋白蒸名貴的法國藍龍蝦加最新鮮獅頭魚。最誇張的是主食「燒鵝飯」，保證是全世界最豪華的「碟頭飯」——用荔枝柴來燒「馬岡鵝」，皮脆肉嫩，舖在黑松露鵝油炒飯之上，譚師傅還親自席前刨上大量最當造的意大利白松露，像落大雪般鋪滿整個碟，到最後連燒鵝都不見了！

不想給譚師傅壓力，不提多少粒星了。但在我心目中，永利宮肯定是全球最佳中菜餐廳的三甲之內。

去澳門的另一個原因是試用港珠澳大橋。這跨海大橋世界最長，無疑是一項偉大工程。下午兩點半中環出發，到圓方上車，再到太子接人，然後準備上大橋。沒有一地兩檢，所以需要下車兩次過關，當天人不多，但海關大樓很大，每邊花十多分鐘才等齊人。大橋上，每方向三線行車，但車輛稀疏，大概半公里才一台車，絕大部分是大巴。大家心情興奮，仿如去了非洲Serengeti觀賞動物，初時見到迎面大巴都不停拍照，但後來發現大巴等如大草原的羚羊，並不罕有，就停了不拍。後來出現貨車(三台)，地位約等如大象，又再舉機狂拍。地位有如「萬獸之王」獅子的是私家車，全程只見到一台，動作稍慢，就只能拍到車尾了。

試走港珠澳大橋 行程省一半時間

到達澳門終站下車，已是6點過後，全程接近4小時！食完飯已經10點半，就改回坐船，12點15分已回到家，省一半時間。

大橋半日遊非常好玩，所以也明白周末對遊客的吸引力，但同時也同情東涌居民的情況。大橋總成本約2000億港元吧，經濟效益就不說了，有沒有交通實用性都有點懷疑。在現今中國，任何主要橋樑和隧道，如沒有鐵路軌道，都是不行的。暫時擁有港澳兩地車牌的私家車輛限於300台(三地牌更小，絕對是身份象徵)，且到了澳門也不能駛進市內，只可泊在關口停車場。

估計大橋收支極不平衡，單靠車輛付費肯定不足夠。但可以想像，假如把大橋賣到民企手中，或最少批出營運懽，情況肯定大有改善。放寬車輛牌照是第一步，但更有效是活化大橋，提升它本身作為遊客景點的吸引力。百多年前已落成的紐約布克倫大橋，從第一天開始已有行人徑，近年更加了單車徑，都是免費的。三藩市更有名的金門大橋也一樣。

中國很少免費旅遊景點，隨便登上一個甚麼名山，兩間道觀，都盛惠300元。港珠澳大橋可把一條行車線轉為行人和單車徑，每位收費500元人民幣，都絕對不愁客路。也應開放已觀景台，讓遊客在那裏拍照，休息和購物。大橋那麼長，沿途更可開一樣小食亭，咖啡座，租單車和記念品店，甚至搞「笨豬跳」，相信另收500元都排長龍。

這些都只是我個人的想法，重點是出售或活化部分國家資產，是最有效提高經濟效率的方法。同時亦可幫助去槓桿，提供良好投資機會，還富於民，亦有助提高低迷的投資和消費者信心。

活化國家資產 最有經濟效益

本來過去兩周出現了所謂的"twin pause"好消息，聯儲局似乎暗示將放緩加息步伐，G20峰會後，中美亦達成90天停火協議。美、中股市早已偷步，在上兩周升了不少，本周回調也不為奇。本周我在另一文章已提醒大家幾件事，包括英國"No Deal Brexit"的風險，下周國會投票，如不能通過首相May（文翠珊）的脫歐方案，必一片政治混亂，不知EU會否願意再進行新的談判，亦不知May能否繼續當首相，政府會否倒台，甚至會否有第二次脫歐公投。但時間已無多，理論上3月底就是脫歐死線。有人擔心下周如方案不通過，英鎊將大跌，可能連累歐元。美元指數就或大升，導致新一輪EM貨幣貶值壓力，包括近日回順的人民幣。美國財政上限的爭議，死線本來在今天，但因老布殊總統的去世而推遲兩周，可算是他對國家的最後貢獻。

本周巿場又多了些擔憂。特朗普的白宮一向混亂，峰會後他例牌認叻，說中方已答應馬上增購大豆等農作物(真)，更將減低甚至取消汽車入口稅(假)。中方的說法跟美方亦有出入，令人懷疑雙方到底達成了怎樣的協議。雖然不能肯定90天後，中美能否達成任何協議，但相信雙方是有誠意的，因為貿易戰再打下去，連對美國經濟和特朗普最關心的股市，都有傷害。中方想和解的意願就明顯了，已率先釋出善意，答應馬上增購美國貨。周二美股大跌時，連大鷹派Navarro都在Fox News上說中美談判大有進展，還盛讚中國主席用45分鐘來細心回答美方的142個要求。

中美貿易談判 雙方也有誠意

本周美元孳息曲線，2和5年呈現倒掛，導致經濟衰退的恐慌。孳息曲線倒掛有一定的衰退預測能力，但準確度不是百分百。最準確預測是2和10年，近日收窄不少，但仍有正11點子息差，尚未呈現倒掛。

過去數周，我已多次指出美國的對華政策正在變陣，由只單用關稅，轉為控制技術出口。一邊貿易談判，一邊控制技術出口，令人感覺混亂，但其實並無矛盾。技術出口打擊面較細，理論對股市影響較少。華為、紫光都沒有上市，他們的問題跟銀行、地產和消費等板塊，關係不大。

回顧半年前寫的多篇文章，早已指出過半導體是中國的最大弱點。完全放棄當然不會，但如太刻意以舉國工業政策來帶領發展更不美，必引來美國和西方的不滿，將採取報復行動。中興事件發生後，我曾跟一班華為朋友見面交流，當時已擔心華為將成為下一個受害者(早前有福建晉華)，不幸成為事實。

昨天華為創辦人任正非女兒，CFO孟晚舟，在溫哥華轉機時被補，懷疑違反伊朗禁運協議，事態非常嚴重。這發展也不意外，半年前FBI已宣布開始調查，近日美國更呼籲西方國家杯葛華為，很有成效，幾乎所有英語國家，英國、加拿大、和澳、紐，都已宣布禁止華為參與5G系統建設。

華為是中國硬件龍頭，包括網路設備，芯片設計，以至手機，都已達世界水平。近日朋友聚會拍照，經常有人拿出華為mate 20，阻止使用他們口中落後最少兩年的iPhone。聽罷已知不妙，跟某所謂AI龍頭公司說經常和MIT「合作」，但從來不請外國人的感覺一樣。

土木工程基建是中國的強項，過去十年大興土木，興建了數萬公里的高鐵，港珠澳大橋和無數世界級大橋、隧道和公路，都是驕人的成就。問題只是有否過度投資，經濟效益有多少，和如何消化背後數十萬億人民幣的債務。不容易，但這些鋼筋水泥打造出來的基建設施，獨家專利，不用競爭，不用出口，可以用上百年，今天使用量不足，無所謂，10年後再說。

FBI早展開調查 華為太子女被捕不意外

華為、中興、清華紫光、中芯、小米，以至BAT投的半導體製造技術、5G標準和系統、AI芯片等，都必須面對全世界最強對手的競爭，例如高通、蘋果、Google、亞馬遜、facebook、Intel、Nvidia、AMD、三星、Sony、TSMC、Cisco、Nokia、Ericsson，甚至Visa、Mastercard、Paypal和Square等。更關鍵的是同時也必須跟他們合作和溝通，共同制訂5G、OS、電子支付等標準。過百億美元建一個芯片廠，數億美元開發一顆芯片，如投資錯誤，被技術抵制，或市場上失敗，三兩年內就要報銷。更不用說的是中國學生仍極需要出國留學，和其他文化交流的機會。

再重覆一次，最大墮進修昔底德陷阱的危險是被誤導，過度浪費式投資一些錯誤的技術和標準，譬如投數萬億在只有中國使用的5G標準和系統，或國家領導半導體技術開發，遭到更嚴厲整個西方的技術出口限制，和全球的產品杯葛。我擔心未來連印度都會以不公平競爭和國家安全為由，限制中國電訊設備進口，或對小米手機等電子產品徵收重關稅。

經濟問題更迫切 全與芯片無關

在中國，比發展芯片、5G更重要、更迫切的事情，多的是。例如減稅、刺激消費、改善醫療制度、提升生育率、去槓桿、發展高效率資本市場、人民幣國際化等，全都跟芯片、AI沒甚麼關係。其實重中之重是如何先行出已墮進數年的中等收入陷阱，如果長期升不穿人均9000美元GDP，擔心甚麼3納米技術，根本是多餘的。

甚至努力發展博大精深的中華美食，出多些譚師傅級數的廚師，吸引多些外國遊客來中國，亦對經濟發展有莫大幫助。日本從前半導體技術一流，現在落後了，但東京反而擁有全球最多的三星餐廳，日本人和急速增長的遊客更有口福，日本仍享亞洲最高的生活水平。新西蘭是另一個好例子，除了農業就幾乎甚麼商業都沒有，何來芯片。剩下的就只有漂亮的湖光山色，清潔的空氣和水，人均GDP 43,000美元。（中環資產持有Smic、亞馬遜、Tencent、Nvidia、AMD、三星、Visa、Mastercard、Square財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

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