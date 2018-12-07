周顯﹕行莊家制最緊要公平

總之，我這20多年來，少沾英文，就是移民加拿大時，也是全講廣東話，英文都快要忘光了，差不多是一年一度，遇上場合，才不得不講幾句。然而，日前正是罕見的時機，講了一大堆英文，對方是外資行的高層。為免白費努力，我把言談的關鍵點在這裏講出來。

他說，交易所正在要求幾家市場活躍的券商做市場莊家，對，是market maker。當然，是一些大市值的股票，而不是細價股。我說，吓，做market maker不是犯法的嗎？當然，在這個世界上，只准州官放火，不准百姓點燈，大企業、大藍籌，做乜都得，甚至個官幫埋他們做，但小公司，就只有被DQ了。

應預埋細公司一齊玩

不過，交易所要人做莊家，當然要付款啦！一講到畀錢，就阿之阿佐摩洛哥了。好像是想用百貨公司之類的禮券代付，這當然好難sell人落搭啦！

其實，我的立場是贊成市場莊家制，所以我都支持交易所的這個做法，不過唔好大細超，公平啲，畀埋細公司一齊玩好喎！

最後，我除了讀過Romantic Poetry之外，也讀過訓詁學，也是肥佬收場。唯一成績OK的奇怪科目，是一年級選修的西洋文化史，考B。

[周顯 投資二三事]