累積投資近2000萬人民幣

【明報專訊】沈昇和李博學透露，這三年多該公司累積投資接近2000萬元人民幣。現時，這款正式投產的智能雪糕機在內地的定價為6萬元人民幣，在香港則是8萬港元。若加盟商在今個月內落單，可享有48,888元人民幣或68,888港元的優惠價。由於檀美文化已簽約訂購1500部，他們估計，完成這張訂單後，即使未能完全回本，也會相當接近。因為入場門檻比開舖低，日前的發布會吸引到一些投資者出席。除了本地人之外，還有印度籍商人有意將智能雪糕機引入該國。
據李博學透露，根據過去兩年在內地試營運的數據，平均每部雪糕機每日大約可以賣出50杯雪糕。最高紀錄是一部雪糕機一日賣出279杯雪糕，但該部雪糕機乃安裝在杭州的旅遊景點，而且當日乃公眾假期。至於場地租金，普遍為每月1000多元至2000元人民幣，已包電費，有些業主則會提出分帳來代替固定租金。
為食品安全 採用進口食材
在香港，這款智能雪糕機仍需等待食環署的批准，才可以正式在市面使用。據沈昇表示，該公司於今年6月正式向食環署入紙申請在香港使用這款智能雪糕機，估計短期內將會有結果。
據悉，以往香港有一個快餐集團和一個便利店集團，都曾經因為個別分店出售的軟雪糕細菌數量超標，而多次被罰款。李博學表示，這是因為舊式軟雪糕機並沒有自動清洗功能，純靠人手清潔，清潔質量不統一，所以會較易出問題。而該公司的軟雪糕機具有自動清洗和紫外光殺菌功能，應該會安全得多。
此外，舊式軟雪糕機是一次過將空氣加入所有雪糕漿，全部膨脹成軟雪糕。而該公司的雪糕機則每次只將小量雪糕漿吸入膨化機內，加入空氣膨脹成為一杯軟雪糕，其他雪糕漿保持密封儲存，避免和空氣接觸，這設計應較為安全。
至於原材料方面，該公司堅持全部採用進口貨，只是交給內地的代工廠加工。以雪糕漿來說，其原材料就是來自澳洲和新西蘭的奶粉。而果醬的原材料，則是來自台灣和韓國。沈昇表示，繼內地和香港之後，該公司下一個計劃開拓的重點市場將是馬來西亞，並有意在當地設廠。因為馬來西亞天氣較炎熱，當地人又喜歡吃甜食，還有部分人口是華人。
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