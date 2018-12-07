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內地公司訂1500部 攻高校校園

【明報專訊】現時，這種智能雪糕機的軟雪糕為雲呢拿味，顧客可以從士多啤梨、藍莓、朱古力三種果醬中選擇加入一款，每杯售價為10元人民幣（香港售價未定）。至於付款方式，暫時可以支援「微信支付」及「支付寶」；快將加入「八達通」。所有交易都先由該公司收款，之後才轉帳給加盟商。李博學表示，每杯10元人民幣的售價，之前在內地安裝的接近100部雪糕機已試驗過，相信市場可以接受。

為了向潛在加盟商起示範作用，該公司已落單訂造首批100部智能雪糕機，準備全部自營，現正由代工廠生產中。該公司還在本周三的新聞發布會中與藝人「糖妹」（黃山怡）簽約，聘請她擔任香港及內地的代言人。100部智能雪糕機訂單還未開始收貨，該公司已接獲內地公司檀美文化的另一大訂單。

大屏幕播廣告 鏡頭蒐大數據

原來，檀美文化計劃在內地的高等院校校園內大量安裝該公司的智能雪糕機。該公司初時估計，若第一年能夠安裝500部已不錯。但檀美文化卻主動提出，第一年即要訂購和安裝1500部，雙方已於本周三的新聞發布會中簽約。

智能雪糕機除了用於操作的顯示屏之外，還有一個更大的顯示屏用來播放視頻廣告，以增加收入。在新聞發布會中，菲律賓航空公司International Pacific Airlines亦和該公司簽下廣告合約，計劃在其雪糕機上播放廣告。

另外，智能雪糕機在大型顯示屏上方，還設有一個攝錄鏡頭，配合軟件，這可以發揮多個功能。首先，是保安功能。若有人惡意破壞智能雪糕機，其過程會被攝錄下來，有助警方緝捕破壞者。

顧客可用手機App尋找雪糕機

其次，亦可以收集更多有用數據。例如，每10個人經過該部智能雪糕機，有多少人會駐足觀看，最終又有多少人光顧，顧客的男女比例等等。第三，若將來廣告種類夠多，可以使用臉孔辨識技術，先識別出顧客是男、女、老、幼，才播放合適的廣告。李博學表示，有關軟件暫時並未開通，但上述功能已大致開發完成。

該公司和加盟商現時已經有一個手機App用來管理智能雪糕機，在今年內，該公司還會再推出一個供顧客使用的手機App。

顧客透過該手機App，除了可以看到哪些地點有雪糕機、哪些雪糕機尚未沽清之外，還可以在購買雪糕之後，收到附近商戶推送的優惠資訊以及交通消息。這也可以為該公司帶來更多收入。

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