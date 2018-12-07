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智能軟雪糕機「登陸」 手機App遙距監控 簡化維修護理

【明報專訊】自動售賣機已出現數十年，不算是新事物。不過，以往的自動售賣機大多為機械式設計，營運數據不能上線，管理和維護效率較低。有香港公司就用了3年多時間，研製出一款具有物聯網功能的智能軟雪糕機，以遠程監控、容易維護，配合節省租金、毋須聘請店員等賣點，在內地市場一推出便吸引到1500部訂單。

希斯高寶：即場製作成賣點

希斯高寶高科有限公司行政總裁沈昇表示，他自從大學畢業之後，本來一直在香港當律師。後來曾經移民美國，但因為當地生活沉悶，幾年前決定回流香港。回港之後，他找回三名好友──從事電子業的李博學、從事製衣業的余泰榮，以及從事金融業的莊俊年，一起構思搞新生意。當時他們認為，香港的租金太過瘋狂，工資亦不廉宜，自動售賣機因為佔地小，又不需聘請店員，兼且可以24小時營業，應該可以成為趨勢。可是，他們亦覺得，當時香港市面上的自動售賣機普遍較為落後，欠缺智能化和物聯網概念。

加入智能化物聯網概念

欠缺智能化和物聯網概念，是指那些自動售賣機的整體設計仍然屬於機械式，並不是電子化；銷售數據、某些貨品沽清、機器故障等重要資訊都沒有上線，不能夠透過互聯網即時傳回公司。有些接受硬幣的自動售賣機，甚至相當容易被騙（只要投入的硬幣或假幣和本地硬幣相似便接受）。

另一方面，他們亦覺得，以自動售賣機銷售包裝食品，已不算新鮮。若要突圍而出，吸引到消費者，就要加入現場製作元素，即場將半製成品製成食品。他們希望造一些人人都會吃的食品。四人想到，當他們還是小孩子時，聽到雪糕車的音樂聲就會興奮，因為知道可以買雪糕吃。於是，他們便決定，要研製一種即場製作軟雪糕的智能自動售賣機。研製工作由2015年下半年開始，2016年製成第一批原型機之後，開始在華北地區測試。初時，只是間歇性的擺賣，測試機件是否正常運作，以及消費者對口味是否受落。

已在內地試賣近百部

後來，因為有些內地小商人表示想購買他們的智能雪糕機，該公司亦希望有些資金回籠，故開始在內地試賣。截至月前，已在內地安裝差不多100部雪糕機。其中接近10部由該公司自營，主要在深圳。其餘則賣給內地其他商人，安裝在多個省市，包括寧波、杭州、南京、北京、哈爾濱等。至於地點，則包括商場和戲院等。不過，這接近100部雪糕機只算是過渡產品。直至本周三，該公司在香港發表的，才是大量投產、正式推出的智能雪糕機。

負責研發工作及營運的李博學表示，從設計和功能來說，之前那接近100部過渡產品可細分成三個型號；正式推出的智能雪糕機則可算是第四個型號，亦是第一款以希斯高寶名義推出的雪糕機（之前的過渡產品是以另一個公司名推出）。

他解釋，之所以有好幾個型號，是因為該公司一直在改進智能雪糕機的設計。例如，他們最初向其他公司採購膨化機（將雪糕漿加入空氣、膨脹成軟雪糕的重要部件），後來發覺其故障太多，故決定自行研發。又好像自動清洗和殺菌、重要數據上線等功能，也是逐步完善。到了現時的量產型智能雪糕機，才算成熟。

加盟商忘清洗 可發警告

到底這款智能雪糕機有何先進之處？李博學表示，首先，所有銷售及運作數據、故障訊息都會即時上網，該公司和加盟商可以作遠程監控，維護工作相對簡單及容易。例如，該公司和加盟商都可以在手機App中看到智能雪糕機已沽清雪糕，需要派人補充雪糕漿及/或果醬；又或者智能雪糕機出現故障，需要派人維修等。

其次，每次入料之前，都需要進行清洗和殺菌工作，但大半已經自動化，只是需要人手按掣。原來，維護者只需要打開雪糕機，接駁一樽蒸餾水，加入一片消毒餅，按掣開啟雪糕機內的泵，雪糕機就會自動將蒸餾水加熱至60多度來進行清洗。之後，再接駁一樽蒸餾水來過水，即可完成清洗工序。至於唧出軟雪糕的噴嘴部分，還會用紫外光來殺菌。每次清洗、殺菌、入料，合計也只是大約15分鐘。若加盟商派出的維護者只是入料，而沒有進行清洗或殺菌，該公司可以從系統中看到，從而向加盟商發出提醒或警告。

此外，該公司和加盟商簽約時，會規定加盟商必須採用該公司的雪糕漿和果漿，以保證軟雪糕的安全和質量。若加盟商的銷量和入貨量不相稱，採用了其他雪糕漿和果漿，該公司亦可以從系統中看到，必要時會遙距關閉其雪糕機。

明報記者 薛偉傑

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