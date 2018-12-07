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張兆聰﹕低吸博反彈選國航

【明報專訊】恒指昨跌663點，收報26,156點，成交金額969億元。華為創辦人任正非女兒、集團首席財務官兼副董事長孟晚舟遭逮捕，市場擔心剛達成的中美貿易休戰協定或出現變數，消息震散全球股市。恒指失守20天線及20周線，中美峰會後的升幅全部蒸發掉。技術走勢看，恒指進入上落市格局機會較大，會否向下突破，全看事態發展。年結前面對這個重大變數，基金經理會如何部署，會是重點所在。

再現變數 恒指上落市機會大

中美峰會後，先是雙方各有各說法，好像一個休戰協定各自表述，予市場感覺非常混亂；其後到美國孳息曲線出現倒掛引發衰退憂慮，道指大瀉近800點；緊接就是逮捕華為高層孟晚舟。正常來說，中美剛達成貿易休戰協定，就算沒有覆蓋所有範疇，也不應作出如此挑釁的舉動，市場自然會擔心特朗普又有變卦，又或者，中國已非常弱勢，特朗普想趁勢將勝果擴大，有意一舉拿下華為也說不定。但從外交部即日多次發出嚴正聲明，華為在中國的重要性遠超中興（0763），高層被捕也會激起民憤，中央領導人不可能立場軟弱。

臨近年尾出現此重大變數，基金經理也進退兩難，事關快將年結，一個錯誤決定就會由跑贏同業變跑輸。恒指周初突破通道頂部後未能展升浪，結果連續兩日急回，但趨勢指標ADX僅約15（圖1），反映市况缺乏方向，理論上較大機會續於通道內上落。但要留意，一方面，歐洲股市已向下突破，執筆時美股尚未開市，若維持期貨跌幅的話便會再下試低位，港股能否穩守25000點極不好說。二來今年市况往往在缺乏方向時爆邊，例如6月份展開大跌浪，初時ADX低至10.6；到9月底恒指準備再度大跌，ADX也僅17左右。

國航估值夠穩定

中美關係再現變數，人民幣匯價應聲下跌，一度失守6.9關口。中資航空股首當其衝，三大航空股跌幅均達到5%至6%。匯率對於航空股損益表有重大影響，事關三大航企均持有大量美元計價的負債，但這是屬於非現金流的虧損。再者，人民幣今年已大幅貶值逾5%，人行參事盛松成也一直強調，穩匯率的好處遠大於壞處，估計一段時間內也不會偏離現水平太遠。反而油價反覆向下之勢已成，美國產量不斷增加，油組自身則對減產意見分歧，執筆時紐約期油曾再度逼近每桶50美元關口。整體來說，航空股明年基本因素不差。

在三大航空股中，國航（0753）的估值比較穩定，撇除2015年大時代以及今年初全城亢奮時，市帳率維持在0.8倍至1倍水平上落（圖2）。現在估值偏近高位，昨日跌市時反應也較大；惟一旦跟隨大市進一步調整，會是較安全的低吸博反彈選擇。

[劉思明 數據尋寶]

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