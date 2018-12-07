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張兆聰﹕市况急轉直下 留意收租股

【明報專訊】恒指昨日跌663點，收報26156點，成交金額969億元。加拿大因應美國要求逮捕華為首席財務官兼副董事長孟晚舟，理由是她涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁令。市場憂慮是中興通訊（0763）的翻版，手機設備、通訊、芯片等板塊全面急瀉，而中美剛達成的貿易戰休戰協定也增添變數，美股期貨和整個亞洲股市均大幅下跌。

當前市况由消息主導，很視乎事件往後發展。但以美國跨境要求加拿大逮捕，相信事件絕不會輕易完結，美方也應該掌握了一些證據，不會輕易放人。中方暫時仍比較克制，商務部表示在農產品、汽車、能源上立即落實中美達成具體共識，僅外交部要求立即釋放孟晚舟，仍將兩件事分開處理。只是事件令中美雙方均很難下台，華為作為中國龍頭科技企業，高層被捕，中央不可能態度軟弱，美國如此高調出手，顯然是要圍堵華為，不大可能快速息事寧人。恒指本周一才突破20周線26,855點，現在看本周最終要得而復失，熊市是否能結束再次出現很大變數。

凱滙首批價低開 信置趁回落收集

信置（0083）重大項目凱滙即將開售，毗鄰的觀月樺峰二手呎價21000元，但凱滙開價全城嘩然，首批單位折實呎價竟然低至17,300元，較同區二手折讓達17%，較啟德新盤的折讓幅度更驚人。

根據新例，首批佔比最少達到20%，今次也是逾200個單位，並不是拿一些質素最低的小量單位博眼球。市場解讀為發展商也看淡後市，急於低價散貨，本地地產股昨日早段隨大市回落，但午後跌幅大為收窄。但信置的賣點是股價大折讓，回落至12元至13元依然是收集的好機會。

踏入收成期 希慎現水平可吼

另一個可以留意的是收租股。雖然樓市低價個案持續出現，但本港整體消費市道僅稍為轉弱，也主要集中在針對內地客的珠寶、化妝品等為主，在超低失業率和薪酬上升支持下，本土消費依然理想。新地（0016）商場今年首三季的平均人流及營業額均錄得增幅，營業額達125億元，升14%；人流達3.1億人次，升12%。集團預計旗下商場在聖誕節期間，營業額可增加25%，可見消費信心和能力依然強勁。

零售收租股可考慮希慎（0014）。集團在中期業績時表示，在商舖組合的顧客群中，約有三分之一是遊客、三分之一是長居於此地的本地人、三分之一是「新香港居民」（即約過去十年因工作或家庭關係而來港定居之人士），收入較多元化。以港人佔收入三分之二，預料旅客消費放緩的影響有限。此外，昨日有報道指中環甲級商廈呎租較曼哈頓貴60%，為全球最高，預料陸續會有更多企業遷往非核心區，在銅鑼灣坐擁大量商廈的希慎也能受惠。根據差估署資料，今年10月份灣仔及銅鑼灣甲級寫字樓呎租按年勁升11.7%。

雖然希慎2018年股息率僅3.6厘，但由於物業組合重整翻新開始踏入收成期，未來兩年盈利和股息可持續增長，現價市盈率僅16倍，考慮到緩步增長前景，現水平已值得小注吸納。

[張兆聰 還看今朝]

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