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經濟
2018年12月7日星期五
張兆聰 技術取勝
投資策略
中美再生波折 夜期跌穿26000點 恒指日間跌663點 華為相關股急跌
近年輸出大量5G產品服務 華為合作伙伴遍全球
3新股首掛齊潛水 創夢天地一手蝕逾200元
藥品採購價傳大跌 藍籌藥股瀉一成
合和復牌漲三成 大行看淡私有化
強積金年金扣稅擬調高上限 建議增至6萬 為配偶繳年金亦可計入
第三批銀債錄62億元認購 較去年增五成
英媒：人幣年底見6.6
索羅斯港基金違規沽空 被證監罰款150萬
新華：首年保費疲弱成定局 擬產品轉型
比亞迪擬分拆電池業務 王傳福：正洽上市前融資
外管局點名東亞光行民行違規
旅遊網ZUJI星港陷停頓 發言人：網站升級 不會結業
成立16年 股權疑納入海航系內
星美財務惡化 拖欠4.8億款項
中國東方教育 申港主板上市
道指早段挫逾700點 兩日瀉1500點 投資者避險 美債息回落
市場憂減產遇阻 油價大跌逾半成
入侵萬豪酒店系統黑客 路透：或與中國有關
張兆聰﹕市况急轉直下 留意收租股
力伍﹕中越邊境跨合區 憧憬作貿戰避風港
盧駿匡﹕恒指連日急跌 反彈可博淡倉
技術取勝﹕安踏已現上升軌
張兆聰﹕低吸博反彈選國航
周顯﹕行莊家制最緊要公平
譚新強﹕發展中華美食比發展芯片 可能對經濟發展幫助更大
湯文亮﹕陸振球泄露天機 小陽春盼早來臨
泰實施租務新例 多盤業主受約束 曼谷樓價升幅續強勁 租金回報吸引
「殺菌神器」將推劉華特別版
「迷你街機」盛惠1599人仔
智能軟雪糕機「登陸」 手機App遙距監控 簡化維修護理
內地公司訂1500部 攻高校校園
累積投資近2000萬人民幣
上月4757伙批預售 16年新高 新申請預售2376伙 破10月「零」悶局
凱滙料日內收票 信置：首日逾萬人參觀
海璇開售一年 累沽百伙套32億
新盤低開 觀月‧樺峯低市價一成放售
嘉湖車位失守百萬 今年新低
奧園AOffice 46明年推 參考沙田Ｗ Luxe呎價
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技術取勝﹕安踏已現上升軌
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【明報專訊】石藥料12元有支持（圖）
平保保歷加通道內浮沉（圖）
明報記者 張兆聰
[張兆聰 技術取勝]
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中美再生波折 夜期跌穿26000點 恒指日間跌663點 華為相關股急跌
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