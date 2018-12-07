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盧駿匡﹕恒指連日急跌 反彈可博淡倉

【明報專訊】恒指上周三（11月28日）成功突破上升三角形頸線後技術走勢開始轉強。在G20峰會後，美國總統特朗普表示90日內不會對華價值2000億美元貨品徵收25%關稅，令市場氣氛轉佳。本周一恒指曾急升逾700點，並留下上升裂口；惟本周中段美債孳息率出現倒掛，導致美股全線急挫愈3%，恒指周三亦跟隨急挫並留下下跌裂口，技術上形成了島形頂，當中有見頂的意味。

昨日繼續承接外圍跌勢，恒指低開近500點，並且開市價成了全日高位，隨後跌幅一度擴大至800點，其間下跌股份逾1200隻，市場恐慌情緒甚濃。據過往經驗，恒指有望在今日反彈約2%，惟反彈後仍有機會繼續調整。

維持一浪低於一浪格局

如後市恒指跌穿昨日低位，將會確認兩個信號：一是下破由11月開始的上升軌，二是調整將會持續，或會下試25,500點的技術支持。恒指25,000點將會是重要支持（見圖），此水平除了是前浪底之外，亦是10月下旬形成島形底時的上升裂口，若後市回補此裂口，恒指走勢將進一步轉弱。從7月至今，一浪低於一浪格局未變，只是時間拉長及波幅擴大。今次調整料有機會下破10月低位24,541點。

不過，如果恒指能回補12月5日（周三）的下跌裂口，後市有機會轉強；如進一步突破前浪頂28,000點，展開大型升浪的機會將大增。簡單而言，今日若出現技術反彈，可再博淡倉。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC 分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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