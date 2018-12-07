力伍﹕中越邊境跨合區 憧憬作貿戰避風港

筆者跟隨參訪團從越南海防出發，一路向北，一路驚喜。海防、廣寧、河內、老街，越南北部的重要省市均由高速公路串連，一路暢通無阻，交通十分便利。抵達中越河口—老街邊境時，景象繁榮，更是令人感慨，邊陲縣城河口絲毫不負「百年商埠」的盛名。當時已經下午4時，橫跨中越邊境的南溪河大橋上，依舊熙熙攘攘。戴著斗笠的越南商人，推着自行車，載着堆起像小山的貨物，小碎步從雲南河口回到越南老街。

雲南河口縣與越南老街市隔河相望，是滇越鐵路、昆河高速、紅河航道與越南乃至東南亞連接的重要交通樞紐。得天獨厚的區位條件賦予河口在外貿上的獨特優勢。2018年第一季度，河口進出口貿易總值達38.4億元人民幣，同比增長65.8%。然而，相較同期中越400億多美元貿易額，加上河口地理優勢，這數字還是差強人意。

事實上，河口自1897年開埠通商、1910年滇越鐵路通車以來，一直走在對外開放的最前沿。如今，河口開放發展之路從歷史中走來，正在不斷被賦予新的時代面貌。2005年，中越簽訂《中國河口—越南老街經濟合作區方案》，跨境經濟合作區（下簡稱「跨合區」）設想由此誕生。區域規劃圍網區總面積21平方公里，圍網區經由專門通道連為一體，按照「一線放開、二線管住、境內關外、自由貿易」的特殊監管模式，實行圍網封閉管理。

跨合區將重點在外向型加工、機械及裝備製造、商貿物流、金融服務、國際會展、跨境旅遊等領域發力。例如，本次古董車滇越行活動冠名贊助機構雲南能投物流有限責任公司在園區投資近8億元人民幣打造北山跨境物流園，項目的實施為跨合區的發展錦上添花。雲南省政府給予該區在財稅、投資和金融、產業、土地、通關便利化、公共服務、人才等方面的政策支持。值得一提的是，跨合區或實施原產地證政策，即跨合區內的中資企業在產品出口時，可申領合作國原產地證，以繞過某些國家針對中國產品的貿易壁壘。

中國企業可以探索在跨河區生產加工，申領越南等國原產地證後出口發達經濟體，以享受進口國特惠關稅，促進外貿穩增長。該政策仍在協商，如果成真，跨合區可以成為企業在貿易戰中的避風港。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]