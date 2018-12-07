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入侵萬豪酒店系統黑客 路透：或與中國有關

【明報專訊】萬豪國際酒店集團（Marriott International）旗下喜達屋（Starwood）酒店及度假村集團訂房數據庫遭黑客入侵，多達5億個客戶資料外泄一事，昨日外電路透社引述消息人士表示，針對萬豪國際的大規模網絡入侵，線索顯示這些黑客或是為中國政府的情報部門蒐集資料。

報道引述3名消息人士表示，調查此案件的私人偵探發現，黑客所使用的工具、手法和程序，在之前被認為是中國黑客所發動的網絡攻擊中也曾被使用；其中一名消息人士稱，調查人員懷疑，從2014年以來多個黑客組織可能一直同一時間留駐在喜達屋酒店的電腦系統之中，使要確定主犯變得更加困難。其中兩名消息人士稱，這顯示相關黑客或許是為中國情報機構收集資訊，而不是為了金錢利益。

中美關係或再添不明朗因素

不過，消息人士亦表示，雖然中國的嫌疑最大，但仍然不能排除是其他國家或組織使用了相關黑客工具及技術。有分析認為，假如中國真的與萬豪國際網絡入侵案有關，未來中美關係或再添不明朗因素。報道稱，中國駐美國華盛頓使館未有回應查詢。萬豪在一份聲明中指出，集團正調查黑客對其系統中客人的個人數據入侵事件，未有推測攻擊者的身分，中國外交部亦未對報道作出回應。

（路透社）

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