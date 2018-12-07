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市場憂減產遇阻 油價大跌逾半成

【明報專訊】石油出口國組織（下稱油組，OPEC）昨天在奧地利首都維也納開會。開會前，沙特阿拉伯能源部長Khalid Al-Falih向傳媒表示，要達成減產協議，需所有人都願意加入並作出同等的貢獻，「至今我們仍在等他們的反應」。俄羅斯石油部長Alexander Novak在臨近開會時突然飛到聖彼得堡，跟總統普京商討減產，令市場憂慮減產協議遇阻，紐約期油一度大跌逾5%，至每桶50.23美元（見圖），至昨晚才略為反彈至51.14美元，但仍大跌近4%。

Al-Falih表示，沙特將倡議一個足以能平衡市場的方案，他指油組各國每天減產約100萬桶已經足夠，這幅度亦不會震動市場。他建議所有國家減同樣的幅度，但承認油組成員國仍未就此達成共識。布蘭特期油昨天香港時間傍晚亦曾大跌5%，至昨晚10時仍跌3.2%，至每桶59.58美元。

俄沙油價目標有分歧

油組表明希望與俄羅斯一致行動，若俄羅斯願意作出一定程度的減產，油組才一同減產。外電引述消息指油組及俄羅斯正在商討合共每天減產100萬桶，但這仍未是最終方案。縱使中東產油國希望透過減產阻遏油價下跌，但俄羅斯可能有不同計算，俄羅斯政府仍有財政盈餘，根據《華爾街日報》蒐集的資料，只要布蘭特期油價格維持在每桶53美元，俄羅斯已能達致財政平衡，反觀沙特要油價高達88美元才能平衡，即沙特尋求減產的壓力較俄羅斯大。剛公布離開油組的卡塔爾，財政平衡的油價水平更低至47美元。按布油目前跌至59美元計，大部分中東及非洲油組成員國已要面臨財政赤字。美國總統特朗普周三在油組開會前再發推文，指「世界不想見到，亦不需要更高的油價」。有參與商討的人士向彭博社說，沙特希望俄羅斯能每天減產30萬桶，但俄羅斯暫時只想減產15萬桶。有關的磋商仍然持續。

（綜合報道）

[國際金融]

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