道指早段挫逾700點 兩日瀉1500點 投資者避險 美債息回落

貿戰敏感股 波音挫近4％

截至昨晚11時，對中美貿易戰敏感的波音股價跌3.87%至329.24美元，為表現最差的道指成分股；美國化工集團陶氏杜邦（DowDuPont）股價跌3.56%至54.48美元；摩根大通跌2.77%至104.3美元。

美國五大科網巨擘FAANG全線下滑，早段Amazon跌3.51%至1609.85美元；蘋果跌3.43%至170.62美元；facebook跌3%至133.67美元；Netflix跌2.97%至267.73美元；Google母公司Alphabet跌1.79%至1043.41美元。

盛寶金融﹕中美關係正惡化

盛寶金融市場策略師Eleanor Creagh表示，本周日「習特會」後，中美為貿易戰定下90日休戰期，惟孟晚舟被捕事件反映中美關係基本上未有修補，甚至在惡化。

市場擔心中美重新燃起貿易緊張局面，投資者湧入債券市場，美國10年期國債孳息率跌7.1個點子至2.852厘，德國10年期國債孳息率下跌4.3個點子至0.231厘，為17個月以來新低。

利率期貨顯示﹕美明年只加息一次

野村證券固定收益研究負責人Bilal Hafeez認為，市場出現大量不明朗因素，包括內地經濟增長放緩、歐洲經濟數據疲弱、美國加息、中美貿易關係及英國脫歐等。

昨晚市場正期待美國聯儲局主席鮑威爾周四稍後會發表的講話，根據利率期貨，市場預期本月中加息機會率仍有76.6%，2019年加息次數則只有一次，遠低於聯儲局9月預期的3次。市場人士指大家都認為鮑威爾上周指聯邦基金利率已接近「中性水平」是「偏鴿」的言論，投資者正觀察鮑威爾會否趁周四的發言向外界澄清他並非那麼「偏鴿」。

油組昨天開會暫未能達成任何減產共識，油價大跌令雪佛龍昨晚股價跌1.8%（見另文）。

英國會正查劍橋分析擅取fb資料

另外，英國國會正調查劍橋分析擅自取用facebook用戶個人資料案件（詳刊A24），在周三（5日）公開新一批內部文件顯示，facebook的管理層曾內部溝通，讓Airbnb、Netflix、Lyft等「特選公司」取得facebook用戶數據，facebook同時被指將用戶數據作為其競爭武器（Competitive Weapon），限制潛在競爭對手取數據。facebook股價昨天跌幅尚算溫和。

（綜合報道）

[國際金融]