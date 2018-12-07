成立16年 股權疑納入海航系內

事實上，海航旗下的網上旅遊平台（OTA），出現財務問題已有先例，包括海航收購美國OTA Travana約1年後，董事會就突然宣布對公司重組清盤。

Travelocity於2002年邀請了亞洲各家航空公司，共同集資建立ZUJI，打造亞洲的線上旅遊平台，其持有ZUJI股權10.13%，母公司Sabre於2006年提出全面收購。

海航購Travana翌年清盤

不過，Travelocity於2012年12月，向澳洲OTA集團Webjet出售ZUJI，代價為2500萬澳元（1.4億港元）。當時Webjet表示，ZUJI將正式進軍中港市場，又在2013年提出中文版本。Webjet終在4年後宣布，以5000萬澳元（2.5億港元）出售至香港優利航空（Uriel），再轉至由Reckon Holdings全資持有，Reckon疑似成為海航系公司。

翻查資料，海航旗下OTA的財務狀况欠佳早有前科。

海航曾於2015年底收購Travana 90%股權，並承諾投資至少5000萬美元（3.9億港元），惟僅投資約1年後，以海航成員為主體的董事會突然宣布對公司重組清盤，申請破產保護時，已投入的金額僅得2750萬美元。