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旅遊網ZUJI星港陷停頓 發言人：網站升級 不會結業

【明報專訊】網上旅遊平台ZUJI先後在新加坡及香港陷入停頓，公司昨日在facebook發文表示，新網站將在明年第一季面世，已確認的訂單並不受影響，更稱可透過電郵聯絡24小時運作的客戶服務部。翻查資料，營運ZUJI的Zuji Limited，其董事蔣瑜濤曾擔任港航及香港快運的管理層，與陷入財困的海航關係密切。旅遊業人士指出，據了解ZUJI暫停網上銷售業務是與公司拖欠IATA費用有關，處理完就會重新投入服務。

明報記者 蕭嘉聰、許芳文

旅遊服務網站ZUJI拖欠國際航空運輸協會（IATA）費用，被停止使用該系統發出機票。ZUJI Hong Kong網站現暫停服務，發言人指網站正升級，強調不會結業，12月5日或之前預訂，並收到電子機票或酒店訂房確定電子券的顧客不受影響。

拖欠IATA費用 發言人：會完成繳交

旅遊事務署昨表示，旅行代理商註冊處會與旅遊業議會監察該公司營運及顧客服務狀况。

ZUJI在facebook專頁表示，目前網站會暫時離線，新網站將於明年第一季面世。

如顧客需查詢訂單，可聯絡24小時客戶服務部，公司電郵為onlinetravel@zuji.com.hk。

旅業議會：該公司已售服務無影響

被問到受影響客戶數量，ZUJI發言人指目前無法統計總數。至於退款服務，如客戶需要退款，可致電客戶服務熱線。發言人續稱，會繼續完成繳交拖欠IATA的款項。

香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡就指出，昨日早上已向ZUJI查詢相關事宜，公司表示已售服務並不受影響，客人可以透過電話及電郵查詢詳情，又指網站停運是內部問題，處理好就會重新投入服務。她續稱，據了解是公司財務上的問題「有啲嘢洽談緊」，旅議會暫時未接獲任何投訴，另有一名市民致電查詢情况。

董事蔣瑜濤 曾為香港快運管理層

翻查資料，成立於2002年的ZUJI原為澳洲網上旅遊平台（OTA），公司在香港、新加坡及多個地區提供網上訂購機票、酒店及套票的服務，其後股權幾番易手，疑似已落入海航手上，與香港航空、香港快運、康泰及新華旅遊為同系公司，未知今次事件與大股東資金狀况是否有關。

海航旗下於A股上市的凱撒旅遊，3月進行資產重組時，就有意將ZUJI納入上市公司，但重組以失敗告終。

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