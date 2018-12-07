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新華：首年保費疲弱成定局 擬產品轉型

【明報專訊】近年內地保險業增長速度放慢，雖然行業普遍毛保費收入按年已經恢復增長，不過首年保費表現疲弱。新華保險（1336）今年上半年保費按年上升10.8%，首年保費則下降26.1%。董事長兼首席執行官萬峰昨日在開放日表示，今年行業首年保費下降已成定局，為過去少見。他指首年保費下跌來自年金保險，該行已開始將產品轉型至保障性保險。

年金拖累 未來核心拓保障型保險

萬峰解釋，中國利率繼續下跌，影響險資投資回報，資產和負債的存續期難以完全匹配，銷售年金保險會增加潛在利差損風險，即投資回報不足以支付產品保證分紅，因此主動控制年金保險規模，另外年金保險回報率和開始分紅時間不及銀行理財產品，削弱產品競爭力。

雖然健康保險首年保費有雙位數增長，但萬峰表示不能完全彌補年金險的下跌，而今年首年業務下降會影響明年續期保費。他預料健康險明年可繼續雙位數增長，但續期保費增幅由今年的雙位數增長降至單位數；行業總保費能否保持增長「不好說」，惟料新華因過去數年業務轉型可保持增長。

關於保障型業務發展，萬峰表示會是未來的核心業務，發展健康險、定期壽險和附加險。截至上半年，該行保障型業務首年保費按年增長14%，佔整體62%。他期望明年健康險首年保費佔比保持在六成以上，長遠可以提升至九成。副總裁兼首席財務官楊征表示，保障型產品的負債資金成本較低，雖短期資金累積較小，但現金流穩定較高，而且久期較長，有助提升保險投資長期穩定，在避免放大短期投資風險。

萬峰提醒，明年要防範3個潛在風險，首先中小公司依靠中短期理財產品提供流動性，明年不少會到期，企業或現流動性風險，其次回報率下降，或數年前購買保險客戶不滿分紅，最後是防範出現利差損風險。

農曆新年「開門紅」銷售是內地保險傳統重要的銷售高峰，萬峰表示過往銷售年金保險為主，因此趁農民工在新年回鄉時加強銷售，不過現時正轉以保障型產品為主，開門紅效應會漸漸淡化，有利銷售均衡發展。

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