經濟
下一篇 上一篇

索羅斯港基金違規沽空 被證監罰款150萬

【明報專訊】國際金融大鱷索羅斯在港「燒鬚」，證監會昨日公布，因索羅斯基金（香港）（SFM HK Management Ltd，簡稱SFM）於2015年代為管理的一隻基金沽空長城汽車（2333）股份，而決定對其作出譴責及罰款150萬元。

事緣長汽2015年8月公布發行紅股，索羅斯基金因持有的股份而獲配發161.6萬股紅股，惟索羅斯基金的交易支援組並沒按公司內部政策將有關紅股存入指定受限制帳戶內。結果，公司系統顯示有242.4萬股長汽股份可供買賣，但其實當時只有80.8萬股可供買賣。基金其中一名投資組合經理基於系統的錯誤資料，在2015年10月初出售242.4萬股，導致該基金無貨沽空161.6萬股長汽股份。

證監：理據不充分 2010年曾發生同類事件

索羅斯基金曾向證監解釋，指公司規定交易支援組每日檢視公司全部買賣活動，而成員未有察覺要將紅股存放到受限制帳戶，因為一般領取紅股股份是紀錄日期後的3天，但此個案中，長汽的紅股交收日為紀錄日期後的11天。

證監會認為，索羅斯基金的解釋不合理，因為在長城汽車的公告及基金保管對索羅斯基金發出的電郵中都有清楚提及交收日期，加上索羅斯基金於2011年到2015年間，曾處理3宗紅股發行個案的紅股交收日期都不是3天，與基金所指並不一樣。而且，基金於2010年已發生同類沽空事件，當年向證監保證已有程序避免事件重演。

證監認為，索羅斯基金不但在買賣紅股時沒有以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度行事，而且沒有勤勉盡責地監督其職員，及沒有實施充足和有效的系統及監控措施，以確保其遵從有關沽空的規定。

相關字詞﹕基金 長城汽車 紅股 罰款 證監會 索羅斯基金

上 / 下一篇新聞

中美再生波折 夜期跌穿26000點 恒指日間跌663點 華為相關股急跌
中美再生波折 夜期跌穿26000點 恒指日間跌663點 華為相關股急跌
近年輸出大量5G產品服務 華為合作伙伴遍全球
近年輸出大量5G產品服務 華為合作伙伴遍全球
3新股首掛齊潛水 創夢天地一手蝕逾200元
3新股首掛齊潛水 創夢天地一手蝕逾200元
藥品採購價傳大跌 藍籌藥股瀉一成
藥品採購價傳大跌 藍籌藥股瀉一成
合和復牌漲三成 大行看淡私有化
合和復牌漲三成 大行看淡私有化
強積金年金扣稅擬調高上限 建議增至6萬 為配偶繳年金亦可計入
強積金年金扣稅擬調高上限 建議增至6萬 為配偶繳年金亦可計入
第三批銀債錄62億元認購 較去年增五成
第三批銀債錄62億元認購 較去年增五成
英媒：人幣年底見6.6
英媒：人幣年底見6.6
新華：首年保費疲弱成定局 擬產品轉型
新華：首年保費疲弱成定局 擬產品轉型
比亞迪擬分拆電池業務 王傳福：正洽上市前融資
比亞迪擬分拆電池業務 王傳福：正洽上市前融資
外管局點名東亞光行民行違規
外管局點名東亞光行民行違規
旅遊網ZUJI星港陷停頓 發言人：網站升級 不會結業
旅遊網ZUJI星港陷停頓 發言人：網站升級 不會結業
成立16年 股權疑納入海航系內
成立16年 股權疑納入海航系內
星美財務惡化 拖欠4.8億款項
星美財務惡化 拖欠4.8億款項
中國東方教育 申港主板上市
中國東方教育 申港主板上市
道指早段挫逾700點 兩日瀉1500點 投資者避險 美債息回落
道指早段挫逾700點 兩日瀉1500點 投資者避險 美債息回落
市場憂減產遇阻 油價大跌逾半成
市場憂減產遇阻 油價大跌逾半成
入侵萬豪酒店系統黑客 路透：或與中國有關
入侵萬豪酒店系統黑客 路透：或與中國有關
張兆聰﹕市况急轉直下 留意收租股
張兆聰﹕市况急轉直下 留意收租股
力伍﹕中越邊境跨合區 憧憬作貿戰避風港
力伍﹕中越邊境跨合區 憧憬作貿戰避風港
盧駿匡﹕恒指連日急跌 反彈可博淡倉
盧駿匡﹕恒指連日急跌 反彈可博淡倉
技術取勝﹕安踏已現上升軌
技術取勝﹕安踏已現上升軌
張兆聰﹕低吸博反彈選國航
張兆聰﹕低吸博反彈選國航
周顯﹕行莊家制最緊要公平
周顯﹕行莊家制最緊要公平
譚新強﹕發展中華美食比發展芯片 可能對經濟發展幫助更大
譚新強﹕發展中華美食比發展芯片 可能對經濟發展幫助更大
湯文亮﹕陸振球泄露天機 小陽春盼早來臨
湯文亮﹕陸振球泄露天機 小陽春盼早來臨
泰實施租務新例 多盤業主受約束 曼谷樓價升幅續強勁 租金回報吸引
泰實施租務新例 多盤業主受約束 曼谷樓價升幅續強勁 租金回報吸引
「殺菌神器」將推劉華特別版
「殺菌神器」將推劉華特別版
「迷你街機」盛惠1599人仔
「迷你街機」盛惠1599人仔
智能軟雪糕機「登陸」 手機App遙距監控 簡化維修護理
智能軟雪糕機「登陸」 手機App遙距監控 簡化維修護理
內地公司訂1500部 攻高校校園
內地公司訂1500部 攻高校校園
累積投資近2000萬人民幣
累積投資近2000萬人民幣
上月4757伙批預售 16年新高 新申請預售2376伙 破10月「零」悶局
上月4757伙批預售 16年新高 新申請預售2376伙 破10月「零」悶局
凱滙料日內收票 信置：首日逾萬人參觀
凱滙料日內收票 信置：首日逾萬人參觀
海璇開售一年 累沽百伙套32億
海璇開售一年 累沽百伙套32億
新盤低開 觀月‧樺峯低市價一成放售
新盤低開 觀月‧樺峯低市價一成放售
嘉湖車位失守百萬 今年新低
嘉湖車位失守百萬 今年新低
奧園AOffice 46明年推 參考沙田Ｗ Luxe呎價
奧園AOffice 46明年推 參考沙田Ｗ Luxe呎價