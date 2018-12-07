經濟
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英媒：人幣年底見6.6

【明報專訊】中美在貿易戰休兵90日談判，英國傳媒Market News International引述人民銀行消息人士表示，在90日的磋商期內，人行樂見在氣氛改善之際提振人民幣走勢，人民幣或在年底前升至6.6，即比現時上升4%。另一名消息人士表示，人行貨幣政策委員原委員余永定表示，市場不應期望人行為保護貿易而阻止人民幣上升。

不過昨日華為創辦人任正非女兒、華為副董事長兼首席財務官孟晚舟爆出被加拿大警方拘捕（應美國要求），打擊市場對中美關係改善的信心，人民幣昨日急挫。人行公布人民幣中間價報6.8599，比上個交易日下跌123點子（1元等於1萬點子）。

此消息在早上流出，在岸人民幣開市急插200點子，離岸價傍晚跌穿6.9，在岸價亦守在6.9邊緣。晚上走勢稍為回穩，截至晚上10時，人民幣在岸價報6.89，跌332點子，離岸價報6.8885，跌286點子。

華為高層遭拘捕 人幣昨急挫

德國商業銀行報告認為，華為事件表明雙方的根本利益相距甚遠，貿易談判仍很困難，貿易以外的政治摩擦或會削弱中國妥協的意願，從而危及談判最終能否成功。不過，路透社引述交易員表示，短期內美元上行空間有限，估計人民幣會維持區間波動，視乎中美關係進展。

華僑永亨經濟師李若凡表示，中國11月財新服務業PMI錄得53.8，創5個月新高，若11月其他經濟數據做好，或緩和人民幣下行壓力。

相關字詞﹕孟晚舟 人民幣在岸價 華為 人民幣 貿易戰

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