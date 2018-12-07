第三批銀債錄62億元認購 較去年增五成

4.5萬人申請 與去年相若

2016年銀色債券錄得超額認購2倍，有效申請金額89億元，申請者最多獲配5手，不過去年銀色債券只錄得超額認購0.4倍，有效申請金額42億元，結果申請者最多獲配10手。是次銀債的保證年利率，由上兩次的2厘加至3厘。

各家配售銀行皆表示成績不錯，收到的認購金額皆有上升。中銀香港（2388）表示，該行收到申請金額比去年上升約40%，申請宗數與去年相若，每人平均認購額約為13萬元，較去年上升約40%。大新銀行（2356）表示，銀債開售反應理想，申請總金額較去年上升約30%，申請宗數與去年相若，平均認購金額12萬元。恒生銀行（0011）則表示，平均每人認購約14萬元，招商永隆銀行表示，銀債平均認購金額為13萬元，最高認購金額達200萬元。

過去銀行經常推出存款優惠吸收銀債和iBond認購退款資金，中銀香港今次推出以銀色債券退款資金及新資金，敍做港元定期存款5萬元或以上，可得最高2.10厘年利率優惠。大新亦表示，今年將繼續推出退款優惠，稍後公布詳情。