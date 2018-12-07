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強積金年金扣稅擬調高上限 建議增至6萬 為配偶繳年金亦可計入

【明報專訊】政府昨日向立法會提交修訂草案，建議把納稅人購買延期年金和強積金自願性供款，可享有的最高扣稅額，由3.6萬元增至6萬元，並把扣稅的範圍擴大至納稅人為配偶而繳付的延期年金保費。業界認為措施鼓勵市民多購買相關產品，並期望政府日後再調高扣稅額上限。

明報記者 廖毅然

為延期年金的保費和強積金自願性供款提供扣稅額，是今年初財政預算案提出的措施。早前政府建立兩類產品合共每年扣稅最多3.6萬元，但業界普遍認為不足。財經事務及庫務局昨日提交立法會的文件指出，由於業界和立法會議員提出把扣稅額增至10萬元以上，因此政府認為有理據把上限提高至6萬元，並擴大扣稅範圍至為配偶而買的延期年金。

假設某納稅人月入6萬元，並須以標準稅率（即15%）課稅，根據新的扣稅上限6萬元，若用盡此扣稅額，估計可以節省的稅款為10,200元，較原先扣稅上限3.6萬元所能節省的6120元稅款多出67%（見表）。

政府強調，扣稅要符合一定的產品限制，例如強積金自願性供款須遵守保存規定，即只可在65歲退休時才能提取。延期年金方面，可以扣稅的產品必需符合18萬元最低保費、最少5年供款期、最短10年年金期等規定。政府將會在今日（周五）就修訂草案刊登憲報，下周三進行首讀及開始二讀辯論。

積金局：歡迎建議 正研執行細節

積金局表示，歡迎政府建議提高扣稅上限，當局現正密切與政府和強積金受託人商討具體執行細節。 過去10年，自願性供款金額持續上升，佔總供款的比例亦一直增加（見圖），積金局相信政府建議的扣稅優惠能增加自願性供款的總額。

卓佳管理集團業務總監鍾建強認為，雖然政府會因此增加財政支出，但若能吸引更多人為退休作投資，長遠而已可以紓緩公共財政壓力。他指出，現時強積金的扣稅額最多亦只是1.8萬元，因此年金及自願性供款合共6萬元扣稅額，已經可以吸引不少市民購買相關產品。

卓佳：長遠紓緩公共財政壓力

駿隆強積金行政總裁蕭美鳳指出，增加扣稅額是一個好開始，始終不是太多人了解年金產品或強積金自願性供款，即使再調高扣稅額，受惠的人亦不多。但她相信，若能吸引更多人購買這些產品，未來政府會再調高扣稅額上限。

相關字詞﹕扣稅 積金局 財庫局 延期年金 自願性供款 強積金

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