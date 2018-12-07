合和復牌漲三成 大行看淡私有化

胡應湘：全體董事支持私有化

胡應湘在信中指出，預料今次私有化計劃將需時數月，期間業務工作一切如常，希望員工繼續努力工作，又提及公司全體董事都支持私有化議案。

合和昨日開市已彈32%，收報34.55元，升幅30.62%，創2013年2月以來新高，不過比起其每股38.8元的私有化價仍有近11%折讓。

摩通：每股作價應43元

雖然消息刺激股價急升，但摩根大通發表報告認為，參考早前私有化的成功個案，包括會德豐地產（新加坡）及新世界中國，合和的合理作價應以市帳率（PB）0.67倍計算，私有化價應為每股43元，現時開出的價格不吸引，對此感到驚訝，認為方案遭否決的機會較大，但仍予其「增持」評級，目標價34元。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑亦表示，私有化要成功難度相當高，因為合和二期未來會有收益，溢價沒有五成以上都未必吸引，就算散戶願意溢價四成就賣，基金都未必願意。

值得注意的是，合和今次私有化採用協議安排的方式，其中一個條件是出席股東會的獨立股東，不超過10%反對，合和的獨立股東持股有近60%，意味只要約6%反對則私有化將被否決，合和第二大股東基金Southeastern本身持有6.98%股權，變相等於這家基金公司已擁有足夠否決權。

基金持股近7% 變相擁否決權

另一方面，有指促成胡應湘決定私有化的其中一個原因，是他希望繼續發展廣州花都合和新城項目，但兒子胡文新卻認為合和新城近年入帳表現欠佳，兩父子意見相左所致。

投資者學會主席譚紹興估計，胡應湘亦考慮到如果私有化成功，可整合合和手上資產，一段時間後把香港項目重新打包上市，同時將廣州合和新城剝離，就算私有化失敗，亦可讓投資者重新審視公司價值，一年後再提私有化或作其他考慮。