近年輸出大量5G產品服務 華為合作伙伴遍全球

回顧2G至4G時代的基礎通訊制式，均是由西方國家主導，甚少見到內地企業身影，惟來到5G商用時代前夕，華為開始輸出大量5G產品或服務。華為與葡萄牙電訊商Altice Portugal、摩納哥電訊、意大利TIM and Fastweb及日本DOCOMO等均有5G合作計劃。

香港電訊（6823）上月與華為於港鐵（0066）沙中線建設5G全光纖共享室內數碼網絡。中國移動香港今年10月宣布，華為會承建其5G綜合網絡。另外，和記電訊（0215）旗下3香港在去年4月宣布，將陸續採用華為多項技術，提升網絡容量及覆蓋，同時為5G應用年代作部署。

阮子曦：目前非「撈底時機」

華為首席財務官孟晚舟被捕，牽連多隻港股及A股下挫，中國泛海證券投資策略聯席董事阮子曦認為，目前並非「撈底時機」，估計事件將會再發酵一段時間，甚至較早前中興（0763）事件拖得更長，目前不宜入市。

他又稱，舜宇光學（2382）及瑞聲科技（2018）均為華為上游企業，華為對其收入佔比有高有低，但事件會打擊內地手機的信譽，加上全球手機市場增長放緩，短期內股價偏軟。

值得留意的是，華為上周首次公布其核心供應商名單，名單上的A股幾乎無一倖免地下挫，為華為提供基站電路板的深南電路（002916.SZ）昨日跌9.66%；光纖建設營運商亨通光電（600487.SH）跌4.31%；藍思科技（300433.SZ）、長飛光織（601869.SH）及華工科技（000988.SZ）跌4.02%、3.99%及3.20%。