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中美再生波折 夜期跌穿26000點 恒指日間跌663點 華為相關股急跌

【明報專訊】華為首席財務官孟晚舟於加拿大被捕，消息再度引起市場對中美關係的憂慮，加上隔晚美股休市，大市缺乏指標，投資者傾向保守沽貨。恒指昨日最多急挫800點，較周二跌得更急，雖然收市仍險守26,000點，但夜期一度跌穿此關口。科技股成為重災區，受政策拖累的醫藥股，亦成跌市元兇之一。

明報記者 廖毅然

道道指昨晚早段挫500點，截至昨晚11時，恒指夜期報25,984點，低水172點，匯控（0005）及騰訊（0700）的ADR（美國上市預託證券）分別較港股收市跌0.98％及4.8％。

騰訊ADR較港收市跌4.8％

華為創辦人任正非女兒被美加政府扣留，高盛列出70個華為的主要供應商，當中大部分在A股上市，但有8隻是港股（見表）。來自華為的收入佔比最多的是舜宇光學（2382），今年第三季有12.9億元人民幣的收入來華為，佔總收入22％，該股昨日跌5.47％。瑞聲科技（2018）亦榜上有名，雖然來自華為的收入佔比只有4％，但昨日該股挫5.59％。比亞迪（1211）亦有13％收入來自華為，該股昨日挫4.8％。

資金流入 領展電能煤氣逆市揚

受氣氛影響，騰訊昨日大跌5.2％至304.2元，拖低恒指139點。恒指昨日最多跌803點至26,016點，收市報26,156點，跌663點，國指跌277點至10,480點，全日主板成交增至970億元。恒指一舉失守10天線及20天線，但收市仍高於50天線（昨為26,086點），亦險守10月底以來的上升軌（見圖）。

除科技股外，醫藥股亦因政策拖累而大跌（見另稿），市場繼續憂慮美債息倒掛，金融股亦下挫，匯控（0005）及友邦（1299）跌逾2％。午後有資金流入高息股及公用股，領展（0823）、電能（0006）及煤氣（0003）均逆市揚0.2％至0.3％。

分析：短期再大跌空間不大

渣打財富管理投資策略主管梁振輝認為，即使後市跌穿26,000點，短期再大跌空間不大，一來市場單憑華為的消息揣測中美關係惡化，可能較為武斷，二來現時中美貿易戰比10月時有更明朗的發展，至少現在能重返談判桌，所以大市應該不會回到10月時的低位。

法巴：資金追買騰訊友邦熊證

昨日甫開市恒指即跌穿牛證回收重貨區，全日共有逾170隻牛證被強制收回，單是恒指牛證被收回街貨量已相當於近4500張期指。

法巴上市衍生產品部執行董事黃集恩表示，昨日資金一面倒沽熊證獲利，並買牛證博反彈。個股而言資金則追買騰訊及友邦熊證。據法巴數據，昨晚恒指牛證重貨區，介乎25,900點至26,099點，合共有約2000張期指。

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