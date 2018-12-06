榮葉佳建葉志強：商場靠執靚增值 非加租迫遷

香港土地供應持續不足，為物業投資者帶來不少賺錢機會，尤其是若他們願意把物業改建增值，葉志強接受訪問時分析，「投資物業若回報僅跟隨通脹上升，一年只有幾個巴仙，幾年才有一至兩成；香港投資者要求更短時間賺取更多回報，故他們積極把物業翻新改建增值，例如將一間較大面積的店舖間細為多間較細面積的店舖，由於愈細的店舖呎租愈高，若改建後出租率維持百分百，整體租金便會上升，物業估值亦水漲船高」。

2014年工程項目助里昂速賺16億

要數葉志強負責工程的物業增值代表作，相信是里昂地產基金在2014年初以18億元買入銅鑼灣羅素街8號項目後，在短短幾個月內將該服務式住宅分拆為多個舖位出售，估計淨賺16億元。葉志強透露，榮葉佳建是負責改建該項目的工程商，由此在業界打響名堂，「當時以3個月的時間為客戶改造21層，高峰期僱用210名工人，21層樓面，每層僱用10人，便是210人，在緊迫的時間內為客戶完成工作」。

在羅素街8號幫助里昂地產基金勁賺後，榮葉佳建不久再透過公開招標，取得該基金改建麗港城商場的工程；結果在改建完成，里昂地產基金成功將該商場於2014年底以19.2億元出售予置富產業信託（0778），較2012年的買入價15億元高近三成。

領展4年半售45個商場 套350億

另外，葉志強於4年前開始積極參與荃灣扶輪社及香港工業總會等商會活動，由此增強商界人脈網絡，間接為榮葉佳建取得多個工廈改建項目，包括以活化工廈計劃將觀塘偉業街111號由全幢工廈改為寫字樓業權契的工程項目，亦參與多個將荃灣單層工廈改建為數十個共同工作空間，而近月則聚焦於領展原商場改建工程項目。

立法會文件顯示，領展過去4年半已出售45個前房委會商場，合共涉及金額近350億元（見表）。最近一次是向房地產基金基匯資本及高盛合組的財團以約230億元售出旗下16個位於九龍及新界的前房委會商場，包括葵涌石籬商場、葵盛東商場、葵芳廣場及大窩口商場，黃大仙慈正商場；屯門友愛商場及安定商場、青衣長亨商場及青衣商場、九龍灣啟業商場、觀塘順天邨商場、深水埗麗閣商場與李鄭屋商場、沙田利安商場及錦泰商場，以及粉嶺雍盛商場，加上黃大仙私人商場現崇山商場，該交易已於今年2月完成。

原領展場分期改建 年內竣工

葉志強表示，由於集團在改建商場增值的經驗及知識，故此會從工程、設計至市場推廣全方位為客戶提供意見，對於投資者購入原領展商場賺錢的如意算盤，他如此分析，「領展出售這麼多商場，大部分都是並非太優質的商場，例如比較陳舊、沒有安裝冷氣，故此租金回報率亦較低。投資者向領展購入這些商場後重新規劃，內部外籠也做裝修工程，包括安裝冷氣，亦可能涉及更改結構，以前行樓梯才可抵達較高層商場，重建後安裝扶手電梯，自然可以吸引人流向上。

當然，商場位處不同地區，投資者便有不同的做法，例如雖然葵青區及新界北都是民生商場，但由於租戶不同，對舖位的尺寸大小會有影響」。

至於社會有批評，投資者購入原領展商場後大幅加幅，迫走不少老店，葉志強認為，投資者肯定不會希望趕走全部舊有租戶，「通俗些說：『走咗好難搵租客。』業主很重視租客，尤其不希望有潛質的客戶搬走」。他續說，從實際操作來說，投資者傾向以一年時間分期重新裝修原領展商場，配合租戶發展需要，「老實說，領展把這些商場賣出來，因為其租金回報率不夠高，原因是裏面的『吉舖』也不少，所以我們會首先在『吉舖』開展改建工程，之後再把續租的商場租戶搬過去『吉舖』，其原有位置便可騰出來裝修，如此類推，分幾期完成整個商場的改建工程；當然，投資者也是講求效率的，不會讓我們有超過1年時間來完成工程」。

葉志強總結，應該正面看待投資者購入領展商場後的改建增值工程，「為何原領展商場在改建後可以加租呢？因為該商場變得『靚仔』了，有更多租客希望進駐。作為比較，假如商場維持又殘又舊，根本難以吸引人流及租戶」。

明報記者 葉創成

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