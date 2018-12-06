經濟
湯文亮 敢說亮話

投資策略

下一篇 上一篇

湯文亮﹕貿易戰只是休戰 並未達共識

【明報專訊】在過去的星期日，大家都知道中美貿易戰休戰3個月，有人問我星期一的恒指道指的表現將會如何，老實說，按照中美休戰的條件來說，我只能夠說道指會上升，恒指的走勢我真的是摸不通。而星期一晚我有一個講座，當時已經知道恒指大升700點，但我仍然表示不明白恒指上升的理由，如果了解中美休戰的條件，就知道中國處在下方，現在美國更加將延期3個月的開始時間提早至雙方公布延期當日，即是延期只有兩個月，按正常情况，這是不合邏輯，由此可見，美國是如何咄咄逼人，大家有打貿易戰的準備，經濟一定會受到影響，我並不是嚇大家，要買樓的最好等到貿易戰有一個較明確的方向，現在最好留多一點錢傍身，唔買唔使死，買了樓可能會令自己陷入困境。

新居屋申請人 非私人樓潛在買家

有年輕朋友不同意我的說法，他說有專家表示，政府的52折新居屋計劃有27.2萬份申請，即是有相同數目的購買力，樓市想跌都難，現在不買樓將會終身後悔。老實說，我真的不明白52折新居屋計劃如何會引出27.2萬名願意付市價買樓的購買力，如果是真的話，官員們真的是太蠢，他們應該將新居屋售價大幅定高於私人樓宇，一定不會有人申請，沒有人申請代表沒有需求，有能力的人都不會買樓，購買力即時消失，樓宇供應不足的問題立刻可以解決。由此可見，以52折新居屋計劃所吸引到的購買力與私人物業市場無關，如果一定要話有關係，52折的新居屋計劃反而搶走了一些原本打算買私人樓宇的購買力，所以，政府才會將公私營房屋比例由六四變成七三，大家想深一層就會明白個中道理，千祈唔好聽到終身後悔就急急買樓。

美股投資者警覺性較港人高

星期二晚，美國在貿易戰佔盡上風之下，道指仍然大跌800點，這點不能不佩服美國投資者的警覺性，因為他們知道，如果貿戰持續，雖然中國經濟會受到嚴重傷害，但美國一樣會有損失，所以預早將股票變成現金，唔似得香港仍然有人在這個時候將現金變成磚頭及債務。不過，任何時間都是有買有賣，現在買樓不是不可以，但一定要平靚正，因為要平，所以道指大跌800點。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說亮話]

上 / 下一篇新聞

凱滙均呎1.7萬 低啟德貨尾三成 今年最廉市區盤 一房折實733萬
凱滙均呎1.7萬 低啟德貨尾三成 今年最廉市區盤 一房折實733萬
話你知﹕4年前投得 每呎樓面地價4679元
話你知﹕4年前投得 每呎樓面地價4679元
信置呎價1.76萬奪大嶼山蚊型地 離島次貴
信置呎價1.76萬奪大嶼山蚊型地 離島次貴
觀塘「共享空間」40呎工作室 呎租100元
觀塘「共享空間」40呎工作室 呎租100元
東環本月4宗成交 全踏入八成按揭門檻
東環本月4宗成交 全踏入八成按揭門檻
合和私有似分家 胡應湘購胡文新股份 每股作價38.8元 日前已傳父子意見分歧
合和私有似分家 胡應湘購胡文新股份 每股作價38.8元 日前已傳父子意見分歧
港註冊公司 採協議安排有着數
港註冊公司 採協議安排有着數
hmv再挫兩成半 匯友沽貨套現
hmv再挫兩成半 匯友沽貨套現
11部委設死線 2020年解決「殭屍企業」
11部委設死線 2020年解決「殭屍企業」
樓市吹淡風 美聯料全年盈利急跌
樓市吹淡風 美聯料全年盈利急跌
亞視授權亞姐製作 年收1500萬
亞視授權亞姐製作 年收1500萬
恒指隨美股挫440點 守上升軌 亞太股市相對硬淨 資金流入高息股
恒指隨美股挫440點 守上升軌 亞太股市相對硬淨 資金流入高息股
英脫歐不明朗 傳滬倫通延至聖誕後揭幕
英脫歐不明朗 傳滬倫通延至聖誕後揭幕
深港通兩周年 南向累計淨流入1860億
深港通兩周年 南向累計淨流入1860億
1月拆息升穿2厘 富邦：大行本月未必加息
1月拆息升穿2厘 富邦：大行本月未必加息
上交所：正推進科創板註冊制試點
上交所：正推進科創板註冊制試點
ACGA：同股不同權非新經濟股必需 今年僅小米美團以W股上市
ACGA：同股不同權非新經濟股必需 今年僅小米美團以W股上市
3新股今掛牌 暗盤兩潛水一微賺
3新股今掛牌 暗盤兩潛水一微賺
北汽：戴姆勒增持合營屬謠言
北汽：戴姆勒增持合營屬謠言
華允落實貿易共識 歐亞跌市紓緩 美股休市 道指期貨升百點
華允落實貿易共識 歐亞跌市紓緩 美股休市 道指期貨升百點
湯森路透裁3200職位
湯森路透裁3200職位
武田購英夏爾 股東投票通過
武田購英夏爾 股東投票通過
阿里伙比利時政府 建貿易平台
阿里伙比利時政府 建貿易平台
張兆聰﹕信置防守力強 待回吐低吸
張兆聰﹕信置防守力強 待回吐低吸
美經濟轉弱 美元反彈乏力
美經濟轉弱 美元反彈乏力
黃德几﹕龍源電力發電量維持增長
黃德几﹕龍源電力發電量維持增長
盧志威﹕淡到極點 牛板塊就會出現
盧志威﹕淡到極點 牛板塊就會出現
李曉佳﹕環聯保安出事 銀行KYCU招標添變數
李曉佳﹕環聯保安出事 銀行KYCU招標添變數
技術取勝﹕華電國際上升動力強
技術取勝﹕華電國際上升動力強
ESPRIT本地化 即 made in China？
ESPRIT本地化 即 made in China？
港零售商因「排隊太耐」損失183億
港零售商因「排隊太耐」損失183億
劉思明﹕港股短線支持26500
劉思明﹕港股短線支持26500
周顯﹕市區納米樓有存在價值
周顯﹕市區納米樓有存在價值
榮葉佳建葉志強：商場靠執靚增值 非加租迫遷
榮葉佳建葉志強：商場靠執靚增值 非加租迫遷
曾炒燶樓輸剩10萬 今擁數千萬物業
曾炒燶樓輸剩10萬 今擁數千萬物業