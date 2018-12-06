湯文亮﹕貿易戰只是休戰 並未達共識

新居屋申請人 非私人樓潛在買家

有年輕朋友不同意我的說法，他說有專家表示，政府的52折新居屋計劃有27.2萬份申請，即是有相同數目的購買力，樓市想跌都難，現在不買樓將會終身後悔。老實說，我真的不明白52折新居屋計劃如何會引出27.2萬名願意付市價買樓的購買力，如果是真的話，官員們真的是太蠢，他們應該將新居屋售價大幅定高於私人樓宇，一定不會有人申請，沒有人申請代表沒有需求，有能力的人都不會買樓，購買力即時消失，樓宇供應不足的問題立刻可以解決。由此可見，以52折新居屋計劃所吸引到的購買力與私人物業市場無關，如果一定要話有關係，52折的新居屋計劃反而搶走了一些原本打算買私人樓宇的購買力，所以，政府才會將公私營房屋比例由六四變成七三，大家想深一層就會明白個中道理，千祈唔好聽到終身後悔就急急買樓。

美股投資者警覺性較港人高

星期二晚，美國在貿易戰佔盡上風之下，道指仍然大跌800點，這點不能不佩服美國投資者的警覺性，因為他們知道，如果貿戰持續，雖然中國經濟會受到嚴重傷害，但美國一樣會有損失，所以預早將股票變成現金，唔似得香港仍然有人在這個時候將現金變成磚頭及債務。不過，任何時間都是有買有賣，現在買樓不是不可以，但一定要平靚正，因為要平，所以道指大跌800點。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說亮話]