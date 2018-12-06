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周顯 投資二三事

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周顯﹕市區納米樓有存在價值

【明報專訊】在納米樓之後，還有了更進一步的「龍牀盤」。它的宣傳當中，至少有一句話是沒錯的「就是皇帝也只不過是睡在一張牀上」，究竟我們需要面積多大的家呢？

有很多人，工作辛勞，又或者是愛蒲愛玩，回到家中，只是睡覺，尤其是在大城市，五光十色，紙醉金迷，家中除了睡覺和安放雜物外，還有什麼用途呢？但又有些人整天呆在家裏，這些人對於家的面積要求，就大得多了。不過這些人當中，也包括宅男，宅男不管室內面積有多大，總是呆在自己的房間內，這樣子，室內面積的大小，與他的關係也不大相干了。

其實，在全世界的大城市，龍牀盤也許沒有多少，但納米樓卻到處都有，幾個月前，我去東京銀座看房子，也是充斥着幾百呎的小單位，看格局，還是豪宅呢！

價格近千萬不正常

試幻想一下，假如樓價和租金跌了一半，我們還需不需要納米樓呢？以銅纙灣為例子，一間劏房租金可能要8000元至1萬元，就是跌了一半，也有不少在附近工作的單身侍應、銷售人員等等，他們的月薪是2萬元左右，相信會有興趣承租，因為可以省掉交通時間及費用，而且，周邊太多玩樂的地方，也不用整天呆在家裏。

所以，市區的納米樓是房地產發展的正常現象。不過，當納米樓的價格居然接近千萬元，就不正常了。

[周顯 投資二三事]

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