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劉思明﹕港股短線支持26500

【明報專訊】港股跟隨美股向下，但除了科技器材股、汽車股受壓外，整體跌勢溫和，大市承接力強，惟觀望氣氛濃厚，形成反彈乏力情况，只要形勢回穩，短線向好格局不變。然而，看好之餘也要保持警覺，倘走勢不對辦，千萬別猶豫先減磅，持盈保泰。

恒指昨甫開市跌514點，見全日低位26,745點後反彈，惟升至26,914點受阻，之後低位徘徊，收市報26,819點，跌440點或1.62%；國指跌1.38%。大市成交792億元，低於60天平均逾一成，入市變得保守。走勢上，恒指26,500點為短線支持，11月以來升軌及心理關口位26,000點，則為反彈浪的關鍵，不容有失。

據《明報》港股數據庫，升跌比率18比82，跌逾3%佔下跌股份一成多；陽燭對陰燭為62比38，大市跌勢全面，但普遍與指數一樣獲承接，以陽燭高於開市收。值得留意，6月以來恒指單日跌逾1.5%，當日下跌比例均超過八成，跌逾3%佔比大部分都超過兩成，最高可以達七成，昨天僅佔一成多是相當罕見，對上一次低於兩成為6月8日，當日恒指高位掉頭向下，收市跌1.76%，有八成股份下跌，跌逾3%不足一成；之後兩日恒指輕微彈後再挫，因此，即使短期沽壓不大，也不可掉以輕心。

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，有超過八成下跌，其中汽車相關、科技器材最傷，跌幅逾3%；其次，軟件服務、工業製品、中資金融等跌幅少於2%。昨提到汽車部件股敏實（0425）及電訊設備股中通服（0552）處於跌市風眼，要分別看緊支持位27元及6元。

加息預期降溫 利好息口敏感股份

電訊及媒體、房託、公共事業等逆市靠穩。美國5年期債息低於2年、3年期債息，出現孳息率倒掛，引發市場對美國經濟衰退關注，但目前孳息曲線部分倒掛，可能只是反映市場對息口預期變化，包括年底前再加息一次，但明年放慢加息步伐。先勿論經濟是否衰退，但加息預期降溫，確認利好息口敏感股份，但留意近期風險胃納改善，趨勢不變，將會形成抑制作用。

化肥業盈利改善 中海化學可吼

至於即市反彈，零售及教育、農業及水務、內房的股份平均由全日低位反彈逾2%收市，反彈最強；又以恒大（3333）、萬科（2202）、中海石油化學（3983）、楓葉教育（1317）等以大成交低位升逾4%收市最佳。中海化學下半年來在區間內大幅上落，日前跌至2.5元低位回升，重上10天、20天及50天線；化肥行業經過供給側改革後，供求形勢漸趨平衡，尿素價格處於高位，行業盈利已有改善，可予留意。

[劉思明 數據尋寶]

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