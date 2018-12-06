張兆聰﹕信置防守力強 待回吐低吸

美股大跌的主因是3年期和5年期債息倒掛，市場視之為經濟衰退的警號，美股急挫，技術上可能是程式沽盤推動，也有機會是市場沽股買債所致，而債息趨落兼倒掛下，無論是否經濟衰退，銀行都會受到影響，百業之母受壓也反過來衝擊大市。市場一般以2年期和10年期債息倒掛與否，作為經濟衰退的預警信號，僅3年期和5年期倒掛便大做文章，樂觀看是市場反應過度，低吸機會再現，但也反映市場已選擇看淡，任何負面消息都被放大。

政策底已現 A股年底前偏穩偏好

中港以至亞洲股市相對表現較好，A股尤為強勁，內地投資者都傾向相信今年大跌過後，已反映了各大利淡因素，如經濟下滑、去槓桿的負面影響等，中央已及時調整政策，市場流動性也將愈來愈充裕。

有分析預計，在錢多資產少之下，2019年會是繼2015年後再出現資產荒，市場不斷買入債券。無風險利率下降會推高估值，資金亦可能湧入高息的內銀股，最終股市也會受惠。而且，政策底已現，但經濟是否就此見底回升是另一回事，主流看法是偏樂觀，一時三刻也無法證明救市成功或失敗，年底前還是偏穩偏好的機會較大。

昨日表現強勢的是本地地產股。先是聯儲局主席鮑威爾指利率水平已接近中性利率，預料本月加息後或會放緩甚至暫停加息，再有中美達成貿易休戰協議，再加上二手樓盤減價、居屋抽籤後購買力回流成交回升，市場對本地地產股看法亦轉趨樂觀。

此前推介的新地（0016）進一步升至114元水平。由於已回升不少，現階段是耐心等候再度低吸的機會，可考慮信置（0083）。信置一直為市場忽略，在投地方面並不進取，多年來也缺乏重大項目，投資物業則每年提供約40億元收入，整體上缺乏任何股價催化劑。但防守力非常強，淨現金高達200億元，相對於市值才917億元，佔比達到22%，股價較資產淨值折讓一半，市帳率僅0.6倍，同時提供4厘股息率，對於不求資產增值的投資者非常合適。

大盤凱滙快推 推動信置盈利

信置沉寂多年後，重大項目凱滙終於快將登場。項目總樓面面積達200萬平方呎，單位數目逾2000個，根據大摩估計，凱滙會為信置帶來280億元的合約銷售，2021年將會有高達83億元盈利，預料派發特別息的機會頗高。由於項目單位數量龐大，預料開價不會太進取，同時東九龍近期也缺乏大型樓盤開售，已積累了不少購買力，估計反應會理想，對股價有正面作用。

走勢上，信置今年一直在區間波動，介乎12元至14元，現貼近上限不是理想的入市位，但回落的話是很可的炒波幅之選。

[張兆聰 還看今朝]