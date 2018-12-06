Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報視頻
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
改革開放40年
偵查報道
圖片看世界
經濟
2018年12月6日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
凱滙均呎1.7萬 低啟德貨尾三成 今年最廉市區盤 一房折實733萬
話你知﹕4年前投得 每呎樓面地價4679元
信置呎價1.76萬奪大嶼山蚊型地 離島次貴
觀塘「共享空間」40呎工作室 呎租100元
東環本月4宗成交 全踏入八成按揭門檻
合和私有似分家 胡應湘購胡文新股份 每股作價38.8元 日前已傳父子意見分歧
港註冊公司 採協議安排有着數
hmv再挫兩成半 匯友沽貨套現
11部委設死線 2020年解決「殭屍企業」
樓市吹淡風 美聯料全年盈利急跌
亞視授權亞姐製作 年收1500萬
恒指隨美股挫440點 守上升軌 亞太股市相對硬淨 資金流入高息股
英脫歐不明朗 傳滬倫通延至聖誕後揭幕
深港通兩周年 南向累計淨流入1860億
1月拆息升穿2厘 富邦：大行本月未必加息
上交所：正推進科創板註冊制試點
ACGA：同股不同權非新經濟股必需 今年僅小米美團以W股上市
3新股今掛牌 暗盤兩潛水一微賺
北汽：戴姆勒增持合營屬謠言
華允落實貿易共識 歐亞跌市紓緩 美股休市 道指期貨升百點
湯森路透裁3200職位
武田購英夏爾 股東投票通過
阿里伙比利時政府 建貿易平台
張兆聰﹕信置防守力強 待回吐低吸
美經濟轉弱 美元反彈乏力
黃德几﹕龍源電力發電量維持增長
盧志威﹕淡到極點 牛板塊就會出現
李曉佳﹕環聯保安出事 銀行KYCU招標添變數
技術取勝﹕華電國際上升動力強
ESPRIT本地化 即 made in China？
港零售商因「排隊太耐」損失183億
劉思明﹕港股短線支持26500
周顯﹕市區納米樓有存在價值
湯文亮﹕貿易戰只是休戰 並未達共識
榮葉佳建葉志強：商場靠執靚增值 非加租迫遷
曾炒燶樓輸剩10萬 今擁數千萬物業
下一篇
上一篇
技術取勝﹕華電國際上升動力強
prev
next
【明報專訊】廣汽7.7元有初步承接（圖）
海通證券破軌向上（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
上 / 下一篇新聞
凱滙均呎1.7萬 低啟德貨尾三成 今年最廉市區盤 一房折實733萬
話你知﹕4年前投得 每呎樓面地價4679元
信置呎價1.76萬奪大嶼山蚊型地 離島次貴
觀塘「共享空間」40呎工作室 呎租100元
東環本月4宗成交 全踏入八成按揭門檻
合和私有似分家 胡應湘購胡文新股份 每股作價38.8元 日前已傳父子意見分歧
港註冊公司 採協議安排有着數
hmv再挫兩成半 匯友沽貨套現
11部委設死線 2020年解決「殭屍企業」
樓市吹淡風 美聯料全年盈利急跌
亞視授權亞姐製作 年收1500萬
恒指隨美股挫440點 守上升軌 亞太股市相對硬淨 資金流入高息股
英脫歐不明朗 傳滬倫通延至聖誕後揭幕
深港通兩周年 南向累計淨流入1860億
1月拆息升穿2厘 富邦：大行本月未必加息
上交所：正推進科創板註冊制試點
ACGA：同股不同權非新經濟股必需 今年僅小米美團以W股上市
3新股今掛牌 暗盤兩潛水一微賺
北汽：戴姆勒增持合營屬謠言
華允落實貿易共識 歐亞跌市紓緩 美股休市 道指期貨升百點
湯森路透裁3200職位
武田購英夏爾 股東投票通過
阿里伙比利時政府 建貿易平台
張兆聰﹕信置防守力強 待回吐低吸
美經濟轉弱 美元反彈乏力
黃德几﹕龍源電力發電量維持增長
盧志威﹕淡到極點 牛板塊就會出現
李曉佳﹕環聯保安出事 銀行KYCU招標添變數
技術取勝﹕華電國際上升動力強
ESPRIT本地化 即 made in China？
港零售商因「排隊太耐」損失183億
劉思明﹕港股短線支持26500
周顯﹕市區納米樓有存在價值
湯文亮﹕貿易戰只是休戰 並未達共識
榮葉佳建葉志強：商場靠執靚增值 非加租迫遷
曾炒燶樓輸剩10萬 今擁數千萬物業
凱滙均呎1.7萬 低啟德貨尾三成 今年最廉市區盤 一房折實733萬
話你知﹕4年前投得 每呎樓面地價4679元
信置呎價1.76萬奪大嶼山蚊型地 離島次貴
觀塘「共享空間」40呎工作室 呎租100元
東環本月4宗成交 全踏入八成按揭門檻
合和私有似分家 胡應湘購胡文新股份 每股作價38.8元 日前已傳父子意見分歧
港註冊公司 採協議安排有着數
hmv再挫兩成半 匯友沽貨套現
11部委設死線 2020年解決「殭屍企業」
樓市吹淡風 美聯料全年盈利急跌
亞視授權亞姐製作 年收1500萬
恒指隨美股挫440點 守上升軌 亞太股市相對硬淨 資金流入高息股
英脫歐不明朗 傳滬倫通延至聖誕後揭幕
深港通兩周年 南向累計淨流入1860億
1月拆息升穿2厘 富邦：大行本月未必加息
上交所：正推進科創板註冊制試點
ACGA：同股不同權非新經濟股必需 今年僅小米美團以W股上市
3新股今掛牌 暗盤兩潛水一微賺
北汽：戴姆勒增持合營屬謠言
華允落實貿易共識 歐亞跌市紓緩 美股休市 道指期貨升百點
湯森路透裁3200職位
武田購英夏爾 股東投票通過
阿里伙比利時政府 建貿易平台
張兆聰﹕信置防守力強 待回吐低吸
美經濟轉弱 美元反彈乏力
黃德几﹕龍源電力發電量維持增長
盧志威﹕淡到極點 牛板塊就會出現
李曉佳﹕環聯保安出事 銀行KYCU招標添變數
ESPRIT本地化 即 made in China？
港零售商因「排隊太耐」損失183億
劉思明﹕港股短線支持26500
周顯﹕市區納米樓有存在價值
湯文亮﹕貿易戰只是休戰 並未達共識
榮葉佳建葉志強：商場靠執靚增值 非加租迫遷
曾炒燶樓輸剩10萬 今擁數千萬物業
prev
next