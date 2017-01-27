李曉佳﹕環聯保安出事 銀行KYCU招標添變數

《明報》上周揭發信貸資料庫「環聯」網絡保安出現漏洞，未做好身分認證就隨便讓他人查閱客戶資料，事件引起政府、金融界以至公眾的迴響。但連日的報道只集中在環聯的B2C業務，並沒有提到環聯未來一項重要規劃——Know Your Customer Utility（KYCU，金管局稱之為「專業資訊機構平台」）。KYCU大大超出一般信貸資料庫的功能，一旦確定由環聯中標，對香港人的影響更為深遠。

KYCU的概念自2016年起變得成熟，以往業界一直都有一個願景，認為銀行之間可以互相合作，分享客戶的身分認證資料，讓開戶程序變得更簡單、流暢，而這個想法在2016年開始付諸實行。當年年底金管局及銀行公會組成研究小組，經過一年研究後，認為KYCU運作複雜，因此決定由獨立第三方建立及營運，並在去年底開始招標。招標的過程已經進入最後甄選階段，暫時由兩強爭奪，分別是環聯及IBM。

中標公司可擁全面銀行資訊

具體而言，環聯現時只擁有客戶的簡單個人資料，例如姓名、身分證號碼及出生日期等，以及客戶的借貸歷史。但業界想透過KYCU所分享的，是更全面的銀行資訊，包括開戶所需的各種證明、主要收入、戶口資金來源、與哪些人或公司有財務上的往來等。所以若由環聯中標，它所處理的資料將會以倍數增加。

或要提高私隱保障要求

在上周之前，環聯仍然是KYCU服務供應商的大熱門，因為它擁有與銀行界合作的豐富經驗。然而，今次事件後業界頓時心生疑問，是否要把KYCU這麼重要的基建，交予一個內部驗證程序如此寬鬆的機構。

儘管環聯中標機會大減，但IBM卻非穩贏。據悉業界正醞釀新的想法，認為最好索性把整件事推倒重來，重新招標。因為一年前定下的標準，未必符合現時業界及公眾對私隱保障的高要求。

就像虛擬銀行一樣，KYCU尚未橫空出世便已面臨危機。 不過這正是香港體現價值的時候︰寧可妥善處理好所有潛在問題，而非急於一時要大力發展，到出事後才收緊監管。這才是香港較周邊地區優勝之處。

[李曉佳 財經澡堂]