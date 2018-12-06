盧志威﹕淡到極點 牛板塊就會出現

周五尾市高於200天線 可以買入

估市難做，最多是買股票放在一邊，等待熊轉牛的一刻，但財不入急門，愈是心急想賺錢往往愈易失利，這種上落市想急也急不來，強行去開倉未見得會值博，雖然周二標指、納指再失守200天線形成上落市，但只要未跌穿低位，走勢未算太壞，太敏感反而容易輸無謂錢。

傳統方式使用移動平均線，一定是穿位即做倉，好處是食盡升跌幅，壞處是上落市不停止蝕，就如近期美股在200天線穿梭，加上裂口高低開因素，損失會日積月累，要解決過分敏感這個弊病，可以用星期五收市前30分鐘的價位作判斷，假如此時高於200天線，可以買入；到下個星期五同樣時間，再查看指數是否收在200天線之上。

此方法好處是可減輕即市來回穿梭，所帶來沉重的交易費用和價位損失，壞處是5個交易日內，如果不幸「5連跌」，便會出現最大損失才止蝕。

任何方法都有利弊，以往績分析減低敏感度，比穿位即做倉略佳，從執行上亦有好處，因為交易系統不需短時間負擔太多買賣訂單，容易做大倉位。

以往績分析 勝穿位即做倉

同時可因應個人需求，設定何時執行買賣，不用星期五收市價，可用星期一開市價決定，長期來說差別不會很巨大，至於節省下來的時間，可用來選股，每次熊市氣氛都慘淡，但淡到一個極點，就會有牛板塊出現，近月的氣氛極淡，相信明年如果並非世界末日，就會出現轉機。

烏托邦資產管理合伙人

[盧志威 美股搏擊]