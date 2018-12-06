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黃德几﹕龍源電力發電量維持增長

【明報專訊】龍源電力（0916）在行業具領導地位，風電業務遍及內蒙古、黑龍江、福建、河北和新疆等省份。今年10月份，集團按合併報表口徑完成發電量408.41萬兆瓦時，按年增加6.53%。其中，風電增加4.09%，火電增加21.62%，其他可再生能源發電量減少18.97%。累計首10個月，集團完成發電量4054.29萬兆瓦時，較去年同期增加11.29%。其中，風電增加18.18%，火電減少8.65%，其他可再生能源發電量減少18.11%。

截至今年6月底止上半年，集團收入133.63億元（人民幣‧下同），按年增加8.5%，純利30.72億元，按年上升27.2%。期內，風電平均利用小時數為1,181小時，較2017年同期增加151小時，較行業平均利用小時高38小時，主要是因為限電比例降低、風資源上升以及新機增效。

今年上半年，集團積極擴大低風速、非限電地區項目比重，持續優化風電佈局。在已經印發2018年度風電建設方案的各省能源局的風電項目核准計劃中，龍源電力列入9個項目，合計容量490兆瓦，均位於非限電地區。另外，新增核准風電項目330兆瓦。截至今年6月底，集團已核准未投產風電項目達7.48吉瓦。

5.9元可吸 反彈阻力7元

日前，集團完成發行30億元綠色公司債券，為期3年，票面利率為3.96厘。所募集資金扣除發行費用後擬用於項目投資建設和償還有息債務。走勢上，10月31日裂口高開，並一度重上10天線和20天線，目前於6元水平橫行整固中，STC%K線跌穿%D線，MACD牛差距擴大，可考慮5.9元（港元‧下同）吸納，反彈阻力7元，不跌穿5.4元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 焦點股]

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