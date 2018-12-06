美經濟轉弱 美元反彈乏力

日圓料先重返113.40

美元兌日圓貼近保力加通道底，預料下行空間有限，估計短線先重返113.40；美元兌瑞郎繼續在一算附近窄幅橫行。

歐元區短線無焦點，加上沒有重要經濟數據公布，歐元無方向，技術上多項指標也只呈中性，估計短線在1.1260與1.1420區間整固。

英國議會正就脫歐草案辯論，雖然歐盟指英國可單方面提出撤回脫歐決定，一度支持英鎊回升，但其實目前英國只是不滿脫歐草案的條款而不是要放棄脫歐，估計出現第二次公投機會極低，投資者目前態度審慎，英鎊反覆偏軟，小幅下試1.2660。

澳元短線下望0.7190

商品貨幣方面，澳元隨基本面轉差而回落，加上金價未能突破近月高位1,243美元，預料目前處於技術調整，短線下望50天線0.7190。紐元超買，估計下試200天線0.6860。

油組正在開會，市場憧憬明年維持減產協議，油價略見回升。不過，有傳俄羅斯只同意每日減產14萬桶而已，對改善供求情况作用有限，油價每桶57美元見阻力；美元兌加元1.3160成短線支持，後市上望1.3360。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[袁沛儀 匯萃通]