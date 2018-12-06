華允落實貿易共識 歐亞跌市紓緩 美股休市 道指期貨升百點

歐洲股市跟亞洲股市一樣，跌幅都較美股小，至今早凌晨零時跌約1.3%。美匯指數輕微回落。美國2年期國債息率為2.7947厘，高於5年期息率2.7871厘；10年期與2年期息率的息差亦曾縮至少於0.1厘，為2007年以來最小，過去50年來歷次衰退前，皆出現2年期高於10年期息率的倒掛信號，引起投資者注意。正常情况下，投資者會要求較長年期的投資提供較高的回報，不過若投資者對短期經濟沒有信心，會拋售短債買入長債，令息率曲線倒掛。

貿戰影響浮現 美樓市開始放緩

QS Investors投資組合經理John Iborg認為，單是3年期與5年期息率倒掛，在短期內不會影響各類資產的表現，如果2年期與10年期、10年期與30年期息利率曲線進一步扁平或者倒掛，則將更加吸引投資者的注意。

雖然中美就貿易問題展開90日談判期，不過貿易戰開始拖累美國經濟，例如樓市開始放緩，Bleakley Financial Group投資總監Peter Boockvar表示，正如債務市場所反映，增長放緩已經不可逆轉。

期貨顯示﹕利率高位提前到來

市場對美國加息的預期亦有所下降，據利率掉期市場顯示，預期聯邦基金利率達到高位的時間提前至2019年底至2020年初，比聯儲局本身預期更早。聯儲局過去加息以免通脹太快攀升，雖然美國失業率降至近50年新低，不過Insight Investment資深基金經理Gautam Khanna認為，即使工資上升3%，亦不代表會出現通脹，因為生產效率正在提升。

經濟師﹕聯儲局更關注金融擴張

不過，擁有議息當然表決權，紐約儲備銀行行長John Williams周二表示，經濟依然有強勁的勢頭，勞工市場強勁，基本的預測仍非常正面，未來逐進加息仍然合理，惟他認為有一些風險需要很小心留意。

聯儲局前經濟師Jonathan Wright認為，聯儲局現時關注的不是通脹，而是金融過度擴張問題，特別是非金融機構借貸的問題，對上兩輪的2001年和2008年經濟衰退的原因是金融過度擴張，而非由通脹所致。

（綜合報道）

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