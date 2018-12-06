北汽：戴姆勒增持合營屬謠言

北汽股價受壓 昨跌11%

北汽與戴姆勒目前合營北京奔馳，後者持股49%，彭博報報道指出，戴姆勒有意增持至最少65%。有關討論仍在初步階段。不過北汽董秘顧鑫在會議中指出，從目前掌握的信息，北汽沒有就增持一事和戴姆勒進行任何磋商，亦不知悉與此有關應予披露而未披露的信息，公司對目前和戴姆勒的合作非常滿意，前晚也和戴姆勒方面確認，他們表示不知悉此事，亦沒有此事，因此消息屬於市場傳言。

稱已向戴姆勒確認

顧鑫又指出，雖然在中國開效外資車企持股比例之外，外資車企或多或少都有興趣增加合營公司持股比例，但從北汽掌握的信息來看，戴姆勒對和北汽的合作十分滿意，大家都願意做大蛋糕，不是股權比例的多寡。

顧鑫表示，目前北汽與戴姆勒不僅在燃油車有合作，在新能源車、售後市場、出行領域、汽車金融領域，未來都會有股權和業務方面的深層次合作。只有圍繞全業務鏈的合作，才能夠實現雙方更大的利益。