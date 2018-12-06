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3新股今掛牌 暗盤兩潛水一微賺

【明報專訊】臨近年底，多隻新股準備上市，今日掛牌的創夢天地（1119）在耀才及輝立兩暗盤表現不俗（見表），同樣收報6.88元，錄得升幅逾4％，一手400股帳面賺112元。另外兩隻新股佳兆業物業（2168）及兗煤澳洲（3668）表現則令人失望，在耀才暗盤分別跌2.35%及3.96%。

創夢天地升4%

內地數碼娛樂平台創夢天地有騰訊（0700）持股兩成，又獲澳門「賭王」何鴻燊之子何猷君「跟隊」擔任首席營運官，昨晚在輝立暗盤表現強勢，最高曾見7.3元，收報6.88元，升0.28元或4.24%，成交額有3180萬元。

至於由佳兆業（1638）分拆旗下物業管理業務佳兆業物業，在耀才暗盤則最低見9.01元，收報9.16元，跌0.22元或2.35%，一手250股帳面蝕55元，成交額70.8萬元。

來港雙重上市的兗煤澳洲同樣錄得跌幅，最低位21.6元，收報22.55元，跌0.93元或3.96%，涉資14.3萬元，一手100股帳面蝕93元。

亞信科技（1675）今日開始招股，至下周二（11日），擬發行8565萬股，集資最多11.56億元，當中10%為香港公開發售，每股招股價介乎10.5元至13.5元，按一手400股計，入場費5454.42元。中信里昂及花旗為聯席保薦人。該股料12月19日（周三）上市。

相關字詞﹕佳兆業物業 佳兆業 何鴻燊 何猷君 騰訊 暗盤交易 新股消息 新股

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