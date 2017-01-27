ACGA：同股不同權非新經濟股必需 今年僅小米美團以W股上市

明報記者 陳惠恩

港交所（0388）行政總裁李小加今年4月底公布諮詢總結時表示，預料有達雙位數字的首批新制公司會於7月提出上市申請。翻查資料，截至昨日共有6家上市公司以新制掛牌，分別是2隻Ｗ股及4隻無盈利收入的生科股。

亞洲公司治理協會及中信里昂昨日公布兩年一度《公司治理觀察》報告，香港與新加坡分別在亞太區內12個城市排第2及第3（見表），與2016年的排名對調，仍繼續位列三甲，惟兩地今年先後推出同股不同權架構，令到分數減少3至4分，故分數結果與第四的馬來西亞及第五的台灣差距拉近。報名中顯示，香港與新加坡整體得分為60%及59%，馬來西亞及台灣分別錄得58%及56%。今年報告繼續由澳洲穩坐首位，日本由2016年的第4跌至今年的第7。

企業管治得分跌 排名升一位

報告總結表示，香港除了因為今年4月引入同股不同權而令到分數及公信力下降，另一原因是政府沒有針對企業管治推出連貫的政策。不過協會樂見財務匯報局於明年初正式成立，加強對上市公司審計方面的監察。

綜觀整份報告，除了澳洲與日本外，亞太區其他市場均在「投資者」方面得分較低，平均不足30分。艾哲明稱，不少國際大型基金都已加入國際公司治理網絡（簡稱ICGN）的「全球管理原則（The Global Stewardship Principles）」，但由於亞太區市場缺乏本地的大型基金帶頭參與，故在此類別下的「機構投資者」方面得分較低。

中信里昂同時公布其針對1100家亞太區上市公司的獨立調查，發現即使投資者同意董事會中男女擔任董事職位的比例應該平等，惟亞太地區各市場中女性董事佔董事會的比例仍然低於30%，香港有接近三成上市公司的董事會並沒有女性。董事會成員多元化的比例亦較2016年略差，當中香港、中國及日本的情况較為嚴重。