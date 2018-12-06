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1月拆息升穿2厘 富邦：大行本月未必加息

【明報專訊】港元拆息昨日全線上升，與按揭有關的1個月拆息升穿2厘， 報2.0429厘，上升18點子（1厘等於100點子）；2個月拆息亦上升15點子報2.09厘。短線拆息亦上升10點子以上，隔夜拆息報0.8607厘，升10.6點子，另外1周和2周上升約11點子。

中長線拆息亦上升，3個月拆息報2.21厘，升7點子、6個月和12個月拆息分別升4點子及3點子。富邦香港高級副總裁兼金融市場部主管鄺國榮（圖）指出，拆息上升主要因為銀行在月初提早部署年結資金，至月中取得足夠資金後便會回落，不會長期高企。

鄺國榮預計，1個月拆息或會升至2.3厘，與9月份香港銀行上調最優惠利率時相近，不過他指出，9月時香港醞釀加息已久，亦有資金流走，因此不能以當時水平類比香港銀行會否在12月加息。因為貿易戰不明朗因素減少投資和商業貸款需求，港銀資金充裕，他預計大型銀行和在9月加息25點子的銀行未有需要在今次加息，但早前加12.5點子的中小銀行則要視乎其資金需求考慮加息。

料美明年上半年結束加息

美國聯儲局近來頻頻放鴿，市場關注明年美國加息情况，鄺國榮認為，加息的影響較長期才浮現，聯儲局不會因短期數個經濟數據、市場波動影響加息決定。他認為中國和其他國家受貿易戰影響，明年會經濟放緩，長遠美國亦難獨善其身，他預料12月美國加息後，明年上半年再加息一次後，加息周期便會完結。

相關字詞﹕經濟數據 1個月拆息 經濟放緩 港元拆息 貸款 按揭 最優惠利率 聯儲局 貿易戰 美國

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