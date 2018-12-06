深港通兩周年 南向累計淨流入1860億

北向淨流入2670億人民幣

今年互聯互通機制的每日額度擴大，深交所稱，海外投資者流入愈來愈多。據該所統計顯示，5月31日A股納入MSCI指數後，深股通日均成交額顯著增加，5月31日至8月31日日均成交額為90.1億元人民幣，較此前3個月日均成交額增長6.26%。8月31日A股納入MSCI的比例提升後，深股通交易進一步活躍，最近一個月的日均成交額已增至96.29億元人民幣。海外資金佔深股通合資格股份的成交額比例，由開通首月的0.54%增至最近一個月的3.91%。

海外投資者逐漸重視深圳股票，兩年前深股通開通首個月，佔整體北向交易只有26%，最近一個月已升至45%。從資金分佈來看，海外投資者偏好新興產業和高新技術企業，中小板、創業板交易金額佔56%。據彭博統計，美的集團、五糧液、海康威視、格力及洋河股份為外資買入最多的深股，過去兩年這5隻股票平均上漲48%。但整體而言，深股大幅跑輸，過去兩年深證綜指累跌33%。