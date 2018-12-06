英脫歐不明朗 傳滬倫通延至聖誕後揭幕

藥企康美天士力有望分享頭啖湯

《華爾街日報》亦引述知情人士指出，英國脫歐的不確定性，以及中國有關跨境資本流動的指引延遲，當局已經決定將滬倫通的啟動推遲，但仍然希望在今年底前推出。而除了盛傳的華泰證券（6886），首批入選中資企業還可能包括康美及天士力兩間藥企。另據路透引述消息指，國投電力亦已考慮明年在倫敦發行GDR。英國方面則暫時只有匯控（0005）確認正研究參與滬倫通。

報道又指出，由於中國的外匯監管機構尚未公布跨境投資配額規定，加上成本增加、信息披露要求以及流動性問題等因素，限制了英資企業參與滬倫通的動力，就算早在中國展開業務的匯控也只表示研究，因內地投資者早就可以透過滬港通購買其香港上市的股票。

反過來說，許多大型外國金融機構亦已經可以透過香港買A股，因此，滬倫通對中英雙方的投資者吸引力可能有限，其政治性或大於商業價值。因為對於北京而言，儘管與美國關係緊張，該計劃仍是對開放市場和經濟的承諾；對英國而言，脫歐迫在眉睫，其希望透過增加與中國的金融交往，有望鞏固倫敦的金融中心地位。